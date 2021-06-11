歐國盃｜叫馬田定羅拔多？622名球員名統計　有8個球員都叫一個名

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-11 13:19

在香港，相信通街都是阿強、阿明、阿俊、阿輝、阿華……但在今屆歐國盃的622名球員當中，哪個名字最多人用？ 翻查24隊球員名單，丹麥有3個球員叫安達斯（Andreas），而斯洛伐克也有3個馬田（Martin），匈牙利更加前、中、後、門將4線各有一個阿當（Adam）。不過，這3個名都不是最多人用的。有個非常普及的名字，在歐國盃中有8個球員用，大家猜一猜是哪一個？

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在今屆歐洲國家盃，各有5名球員叫安達斯（Andreas）、馬古斯（Marcus）、羅賓（Robin）及馬田（Martin）。丹麥是「安達斯大國」，陣中有後衛安達斯基斯坦臣、前鋒安達斯奧臣及哥尼利斯3個安達斯。今屆原本會有6個馬田，但瑞典守將馬田奧臣退賽，只餘5人，當中斯洛伐克防線就有3個馬田，分別是門將杜巴夫卡、後衛華爾贊特及馬田高素歷。

在丹麥陣中大叫Andreas，會不會有3個人同時應你？圖中為後衛安達斯基斯坦臣。（Getty Images）

Andreas有5個：丹麥後衛安達斯基斯坦臣（Andreas Christensen）、丹麥前鋒安達斯奧臣（Andreas Skov Olsen）、丹麥前鋒哥尼利斯（Andreas Cornelius）、奧地利後衛烏爾馬（Andreas Ulmer）、瑞典後衛格蘭基斯（Andreas Granqvist）

英格蘭前鋒拉舒福特的名叫馬古斯。（Getty Images）

Marcus有5個：芬蘭前鋒馬古斯科斯（Marcus Forss）、英格蘭前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）、瑞典前鋒馬古斯貝治（Marcus Berg）、瑞典後衛馬古斯丹尼爾臣（Marcus Danielson）、法國前鋒馬古斯杜林（Marcus Thuram）

德國陣中有兩位羅賓，包括圖中的羅賓高治。（Getty Images）

Robin有5個：芬蘭中場羅賓盧特（Robin Lod）、瑞典門將羅賓奧臣（Robin Olsen）、瑞典中場古艾臣（Robin Quaison）、德國後衛魯賓高辛斯（Robin Gosens）、德國後衛羅賓高治（Robin Koch）

效力紐卡素的斯洛伐克門將杜巴夫卡叫馬田。（Getty Images）

Martin有5個：丹麥前鋒巴夫韋迪（Martin Braithwaite）、奧地利後衛軒迪列加（Martin Hinteregger）、斯洛伐克門將杜巴夫卡（Martin Dubravka）、斯洛伐克後衛華爾贊特（Martin Valjent）、斯洛伐克後衛馬田高素歷（Martin Koscelnik）

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歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

奇雲（Kevin）、湯馬士（Thomas）、阿當（Adam 或 Ádám）在今屆歐國盃各有6名球員，大家最熟悉的奇雲，當然是應屆英格蘭球員先生、比利時國腳奇雲迪布尼，德國陣中就有禾蘭及奇雲查普兩位Kevin。湯馬士方面，最出名的是德國前鋒湯馬士梅拿，但原來比利時有兩名後防主將都叫湯馬士，分別華美倫及梅尼亞。阿當方面，匈牙利是「大戶」，分別是門將阿當保丹、後衛阿當蘭治、中場阿當拿基及前鋒施沙拉爾。

歐國盃中最強的奇雲，肯定是奇雲迪布尼。（Getty Images）

Kevin有6個：瑞士後衛奇雲麥巴布（Kevin Mbabu）、比利時中場奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）、蘇格蘭前鋒奇雲尼斯畢（Kevin Nisbet）、德國前鋒禾蘭（Kevin Volland）、德國門將奇雲查普（Kevin Trapp）、匈牙利中場奇雲華加（Kevin Varga）

德國有射手湯馬士梅拿。（Getty Images）

Thomas有6個：比利時後衛華美倫（Thomas Vermaelen）、比利時後衛梅尼亞（Thomas Meunier）、丹麥中場湯馬士迪蘭尼（Thomas Delaney）、芬蘭後衛湯馬士林姆（Thomas Lam）、法國中場湯馬士林馬（Thomas Lemar）、德國前鋒湯馬士梅拿（Thomas Muller）

匈牙利陣中有4位Ádám，包括前鋒施沙拉爾。（Getty Images）

Adam（或 Ádám）有6個：威爾斯門將阿當戴維斯（Ádám Davies）、捷克前鋒阿當荷路錫（Ádám Hlozek）、匈牙利後衛阿當蘭治（Ádám Lang）、匈牙利中場阿當拿基（Adam Nagy）、匈牙利前鋒施沙拉爾（Ádám Szalai）、匈牙利門將阿當保丹（Ádám Bogdan）

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在今屆歐國盃當中，有7名球員叫丹尼爾（Daniel或 Dániel），亦有7人叫羅拔（Robert或 Róbert）。丹尼爾這個名似乎深受各國愛戴，7名球員來自7支不同的球隊，包括威爾斯的曼聯翼鋒丹尼爾占士。數最出名的羅拔，就是波蘭射手羅拔利雲度夫利基，芬蘭及斯洛伐克各有兩名球員叫羅拔。

威爾斯國腳丹尼爾占士。（Getty Images）

Daniel（或 Dániel）有7個：威爾斯中場丹尼爾占士（Daniel James）、丹麥中場丹尼爾華斯（Daniel Wass）、芬蘭後衛奧舒奧尼斯（Daniel O'shaughnessy）、奧地利門將丹尼爾巴治文（Daniel Bachmann）、北馬其頓前鋒艾夫拉莫夫斯基（Daniel Avramovski）、西班牙中場丹尼爾奧莫（Daniel Olmo）、匈牙利中場丹尼爾加斯達（Daniel Gazdag）

數最具代表性的羅拔仔，肯定是波蘭的羅拔利雲度夫斯基。（Getty Images）

Robert（或 Róbert）有7個：丹麥中場史高夫（Robert Skov）、芬蘭中場羅拔泰萊（Robert Taylor）、芬蘭後衛羅拔艾雲洛夫（Robert Ivanov）、波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）、斯洛伐克前鋒保辛尼克（Robert Bozenik）、斯洛伐克前鋒羅拔馬克（Robert Mak）、西班牙門將羅拔山齊士（Robert Sanchez）

在今屆歐國盃，有8名球員叫大衛（David或 Dávid），較為人熟悉的是效力曼聯的西班牙門將迪基亞，還有今夏轉投皇家馬德里的奧地利國腳阿拉巴。在蘇格蘭陣中，有兩名大衛，分別是門將大衛馬素爾及中場大衛端布爾。

西班牙門將迪基亞原來都叫大衛。（Getty Images）

David（或 Dávid）有8個：威爾斯中場大衛布魯克斯（David Brooks）、奧地利中場阿拉巴（David Alaba）、捷克後衛大衛森馬（David Zima）、蘇格蘭門將大衛馬素爾（David Marshall）、蘇格蘭中場大衛端布爾（David Turnbull）、斯洛伐克後衛大衛漢斯高（David Hancko）、西班牙門將迪基亞（David De Gea）、匈牙利中場大衛施格（David Siger）