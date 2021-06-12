東京奧運．羽毛球｜伍家朗列種子　謝影雪三戰奧運　張雁宜終圓夢

撰文： 高詩琦 李思詠 最後更新日期： 2021-06-12 19:43

世界羽毛球聯會（BWF）公布東京奧運5個單項名單，香港獲得3個席位，包括男單的伍家朗、女單的張雁宜及混雙的鄧俊文/謝影雪，其中伍家朗位列男單8號種子。

BWF曾於5月底宣布，餘下的奧運積分賽因疫情取消，奧運積分排名到6月15日正式「截數」前不會有變，之後將公布奧運選手、種子排名及外卡名單。

鄧俊文（前）及謝影雪（後）將合作出戰東京奧運羽毛球混雙。（資料圖片）

雖然一眾選手已心中有數，但直至BWF正式公布，運動員終能放下心頭大石。香港混雙選手謝影雪即將第3次參加奧運，但前兩次皆是伙拍潘樂恩出戰女雙，混雙則是首次角逐，她隨即於社交網站發文公布喜訊。

除了謝影雪，伍家朗亦於Instagram宣布取得奧運入場券的好消息。奧運積分排名第8的他，更因此位列奧運男單8號種子。

其餘7名男單種子順序為「一哥」桃田賢斗、中華台北的周天成、丹麥雙雄安頓臣及艾薩臣、印尼的真庭、力爭衛冕的中國球手諶龍及印尼的基斯迪。

伍家朗第二次出戰奧運。（資料圖片）

女單方面，奧運積分排名34的張雁宜，終於一雪5年前里約奧運前最後關頭被隊友葉姵延爬頭的前恥，將首次參加奧運。

根據排名，西班牙球手馬蓮仍然排名第4，並位列4號種子，但她早前已宣布因傷棄戰。

其餘女單種子球手包括中國的陳雨霏、中華台北的戴資穎、日本的奧原希望及山口茜、泰國的拉特查諾、印度的仙杜與韓國的安洗瑩。

女單的張雁宜終於如願出戰奧運。（資料圖片）

疫情未褪，最「黑仔」的莫過於伍家朗隊友李卓耀。根據規例，奧運積分排名前16的選手，每個國家或地區可派兩人角逐同一賽項，李卓耀的排名一直徘徊於16、17的邊緣，原本他可藉積分賽最後衝刺，惟賽事因疫情而取消，導致他最終位列18，因港隊已有伍家朗取得入場券，最終李卓耀與東京奧運擦身而過。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）