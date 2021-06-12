【歐國盃】烏龍球揭序幕　意大利踢法爽朗　佐真奴搭「雙恩」搶鏡

撰文： 陳智深 最後更新日期： 2021-06-12 09:20

因疫情延期一年的歐洲國家盃終於揭幕，周五深夜率先上演A組賽事，由意大利在羅馬奧林匹高球場主場迎戰土耳其。雙方半場互交白卷，下半場意大利發力，加上在銳意死守的土耳其調動出問題下連入3球，地頭出擊輕取對手取得開門紅。

意大利以4-3-3陣式應戰，賽前指上陣成疑的中場馬高華拉堤今仗缺陣，由文路爾盧卡迪利頂上；土耳其則以慣常的4-5-1 陣式應戰，前鋒由里爾的35歲布拉卡爾馬斯領銜。

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今屆歐國盃開幕典禮簡單而隆重（按圖放大）

雙方上半場已攻守分明，意大利由開波已經積極壓逼對手，令土耳其連過半場都有困難。不過，兩隊都未有太大威脅射門，44分鐘，史賓亞蘇拿左路傳中，省中對方薛基施歷的手，但球證經VAR後未有判12碼。半場統計意大利優勢明顯，射門14次，控球指數亦近六成半，反觀土耳其零起腳。

下半場土耳其先以辛基斯安達入替耶斯斯，希望加強速度，豈料此舉令中場更失據。53分鐘，杜文尼高貝拉迪右路傳中，土耳其中堅美列迪美羅門前擺烏龍，讓意大利領先。其後土耳其兩度犯錯，先在66分鐘，意大利史賓亞蘇拿勁射被救出不遠，土耳其守將未能解圍，恩莫比尼門前補射得手；13分鐘後，土耳其門將烏古簡卡基亞失誤，長傳直送給對手前鋒恩莫比尼。意大利策動反擊，最終傳給恩斯治尼燙射得手，意大利3球輕取土耳其。

A組4隊大軍名單及預計陣容（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

賽前主帥文仙尼在個人社交網站發表公開信，期望今次出戰歐國盃能夠為疫情下的國民打打氣，望為國家搏盡，或許此舉亦為球隊打下強心針。文仙尼值得加許之處是一改以為意軍較保守風格，入一球後仍然鼓勵球員繼續壓上爭取「燕梳球」，與以往意大利「贏咗就縮」的穩陣打法有所不同。

今仗藍軍踢來爽快，延續過去27仗不敗之進取風格，早段先慢慢穩守，穩住陣腳，熱身過後即不斷向前壓迫。縱使半場未有紀綠，但下半場繼續積極爭取機會，演出予人好感。其中佐真奴今仗在中場表現突出，中場搶波箍波恰如其份，更向前不斷輸送給兩位前鋒恩莫比尼和恩斯治尼。而「雙恩」亦在前線不斷游走尋走機會，第2球入球正好顯示恩莫比尼「捕位」有觸覺，走位恰到好處輕鬆執雞。此子在第3球不貪功，顯示出與恩斯治尼的配合。

意大利現時以3分先坐住榜首，之後兩仗續有主場之利，下仗將面對瑞士；土耳其則面對威爾斯。威爾斯和瑞士今晚碰頭。

【歐國盃2020分組賽直播時間表】（按圖放大）

+ 7 + 7 + 7

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