法網｜一哥反勝泥地王晉決賽　祖高域挫拿度　防疫禁令都要讓路

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-12 11:21

法網進入最後階段，男單準決賽高峰對決，締造經典。塞爾維亞「一哥」祖高域在遇上在法網如「主場」的「泥地王」拿度，先失一盤下後來居上，反勝3：1殺入決賽，與希臘5號種子施斯柏斯爭標。 老對手合演難忘一戰，第3盤高潮迭起，二人互相破發。祖高域戰至決勝局取下反先一盤。祖高域賽後表示銘記今場賽事，多名網球手均大讚精彩絕倫。

祖高域爭奪個人第19項大滿貫，遇上爭取第14捧走法網的賽事3號種子拿度，難免惡戰。拿度在賽事中較早入局，第1盤勢如破竹，開賽起連續兩次打破發球局。祖高域雖然亦曾破發1次，仍然3：6先失一盤，第2盤立即「蘇醒」，兩度破發下以6：3追平盤數。

祖高域一次爭持之下打出精彩一球，舉起雙手鼓動觀眾為他打氣。（Getty Images）

戰至第3盤，進入高潮。雙方各不相讓，多次出現多板數的爭持。拿度在第5局發球，從開局被祖高域連取3分下連救3個破發點，卻在刁時之後被破發。祖高域在接着一局面對相同難題，展現出色韌力，其中一球與拿度爭持至第23板而直接得分，進入刁時，令全場球迷不禁拍掌歡呼，他亦振奮得舉起雙臂慶祝。二人在第3局後段鬥得難分難解，結果鬥到決勝局。拿度發揮漸見不穩，出現發球雙錯誤，又在關鍵時刻打失「餐士波」，結果祖高域以細分7：4勝出，花費98分鐘終於拿下反先的一盤。

拿度在賽事後段發揮失準，成為輸波關鍵。（Getty Images）

祖高域盤數反超前，在第4盤開局仍遇到拿度負隅頑抗。不過，祖高域在首個發球局被破發後，隨即打醒十二分精神，落後0：2之際把握35歲的拿度體力下降，迅速反超前，結果連取6局，僅用37分鐘拿下第4盤，以總比數3：1晉身決賽。

祖高域激戰4小時晉級，能否有足夠體力應付決賽？（Getty Images）

今仗雙方惡戰4小時11分鐘，而較早開場的另一準決賽，施斯柏斯打足5盤才擊敗阿歷山大薩維列夫，時間不過3小時37分鐘。而且，要在法網紅土場擊敗拿度，可謂難過登天。連同今仗，他僅在法網敗陣3回，上一次敗陣為2015年8強，對手正是祖高域。祖高域勝出賽事後形容今仗將會「記足一世」：「這是一生中最佳3場賽事之一。在這球場擊敗拿度，你需要打出最好的水平，今晚我做到了。」

拿度第4次在法網出局，撇除其中一次為因傷退出，今仗實為第3次敗陣。（Getty Images）

拿度則表示實有機會取下第3盤，卻一再錯失，「發球雙錯誤、窩利打落網。想贏波，就不能犯這些錯誤」。他今仗發揮不及祖高域，而且失誤多，有8次發球雙錯誤，無壓力犯錯多達55次。

祖高域勇挫拿度（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

此外，因為疫情仍嚴峻，法網賽會一直嚴守法國防疫宵禁令，早前賽事在晚上11時前清場，惹來觀眾不滿。今仗在當地時間晚上7時許開賽，踏入11時仍未完結。當第3局完結後，5000名入場球迷聽見球場廣播，以為「趕客」，立即噓聲四起。但賽會似乎特事特辦，容許看完精彩一仗才離開，觀眾立即掌聲四起。而網球名將如舒拉寶娃、梅利等，都在社交媒體大讚二人表演精彩。