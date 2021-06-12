【歐國盃】巴利國際賽入球荒長達19個月　威爾斯主帥：未驚過

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-12 17:43

歐洲國家盃終於揭開序幕，今晚（12日）將上演另一場A組賽事，由威爾斯迎戰瑞士。 上屆踢出驚喜的威爾斯，今屆繼續由加里夫巴利領軍，這名31歲球星陷入國際賽入球荒，對上一次入球已是在2019年10月，巴利直言未驚過，深信自己依然有能力貢獻球隊。

上屆意外躋身4強的威爾斯，今屆繼續由加里夫巴利﹑艾朗藍斯及祖阿倫等經驗豐富球員領軍，配合丹尼爾占士及哈利威爾遜等新星，力爭再創歷史。

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威爾斯首仗將在阿塞拜疆首都巴庫鬥瑞士，加里夫巴利與眾將賽前輕舒腳頭，為首戰作最後準備，這名今季外借至熱刺的球星神態輕鬆，笑容滿臉。

加里夫巴利直言不擔心入球荒，依然可以貢獻球隊。（Getty Images）

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加里夫巴利今季回歸英超並攻入11球，總比起在皇馬坐冷板凳好，狀態尚算不俗，今仗誓要打破在國際賽長達19個月的入球荒，巴利賽前稱自己仍然有力貢獻球隊，「我從不擔心自己沒有進賬，因為我可以造就隊友來貢獻球隊。」

取代傑斯領軍的羅拔佩治（Robert Page）同樣表示巴利沒有入球又如何，又不是世界末日，可以繼續供應隊友建功。

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加里夫巴利今季回歸熱刺，累積攻入11個聯賽入球。（資料圖片／Getty Images）

瑞士在2016年歐國盃及2018年世界盃均打入16強，今屆力爭突破對上兩次大賽的成績，隊長格列沙加坦言有信心創下佳績，「我們甚有信心，因為球隊備戰充足，外界與我們亦有相當高的期望，我們希望以場上戰績說話。」

格列沙加表示球隊準備充足，有望今屆打出佳績。（Getty Images）

A組4隊大軍名單及預計陣容（按圖放大）

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