法網｜捷克雙打好手基捷高娃首奪女單冠軍　錦標獻給已故名宿教練

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-13 00:15

今年法國網球公開賽女單決賽，篤定產生一名大滿貫錦標「初哥」，最終捷克的非種子球手基捷高娃力戰三盤擊退柏芙露珍高娃，高舉錦標。

今年法網錦標由捷克的基捷高娃（Barbora Krejcikova）及31號種子﹑俄羅斯的柏芙露珍高娃（Anastasia Pavlyuchenkova）爭奪，二人從未曾贏過大滿貫冠軍。

基捷高娃首盤未遇太大壓力，連續3局打破對手發球局，以6：1先拔頭籌。柏芙露珍高娃次盤回勇，戰至盤末一度需要軍醫治療，但無阻她以6：2扳回一城。基捷高娃在決勝盤兩度破發，再以6：4奠勝，力戰接近兩小時，贏得生涯首個大滿貫單打錦標，亦是40年來首名捷克球手在法網封后。

柏芙露珍高娃最後一球打出界，基捷高娃高舉雙手慶祝。（路透社）

基捷高娃在2018年首度打入法網的主賽圈，但首圈出局；去年她於第4圈下馬，當時她的世界排名是114，想不到在8個月後，第3次出戰法網便贏得錦標。

現時世界排名33的基捷高娃，其實出戰大滿貫決賽甚有經驗，事關她曾5度贏得大滿貫雙打冠軍，如今個人囊括女單﹑女雙及混雙錦標。

基捷高娃過去5度贏得雙打錦標，如今首度單打封后。（路透社）

基捷高娃曾經與捷克名宿露雲娜（Jana Novotna）合作，可惜對方在2017年11月不敵癌症病逝，終年49歲。基捷高娃完成已故教練的遺願，領獎時難掩激動，說：「她（露雲娜）臨終時向我說，『好好享受網球並嘗試衝擊大滿貫』，如今我做到了！我在她病逝後經歷一段非常難過的時間，她啟發了我不少。雖然她已不在人世，但過去兩星期的旅程，她以另一種形式照顧我，我必須感激天上的她。」

基捷高娃憶起已故教練，難掩激動。（路透社）

柏夫露珍高娃決賽告負，與錦標擦身而過。（路透社）

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