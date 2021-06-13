歐國盃︱比利時3：0輕取俄羅斯　盧卡古向國米隊友艾歷臣致敬

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-13 08:47

歐國盃B組尾場賽事，今屆熱門之一的比利時面對俄羅斯，在前鋒盧卡古梅開二度加上梅尼亞的入球，3：0順利贏波。 在生命面前，比賽只是其次，各隊將帥賽後關心的只有一個人：基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）。盧卡古賽後向為丹麥出戰芬蘭期間暈倒的國際米蘭隊友基斯甸艾歷臣致敬，並直言，「我很害怕，所以我哭了。」

艾歷臣在丹麥對芬蘭的B組首場賽事，戰至上半場尾段突然暈倒球場，接受緊急治療後送院，賽事一度暫停，並且令尾場俄羅斯對比利時一仗能否如期開賽成為疑問。直到丹麥足總及後公布，艾歷臣已「醒過來」，賽事才確定上演。

比利時對俄羅斯一戰，開賽僅10分鐘，盧卡古把握俄羅斯守將施美安洛夫（Andrei Semenov）犯錯，為比利時先開紀錄後，第一時間衝向直播攝影機前，並高叫艾歷臣的名字：「基斯，基斯，我愛你」（Chris, Chris, I love you）。

丹麥球星艾歷臣比賽中突昏迷 即場心外壓急救逾10分鐘

比利時前鋒盧卡古入球後，第一時間衝向直播攝影機高叫：「基斯，基斯，我愛你」，向身在醫院的國米隊友艾歷臣致敬。（路透社）

▼▼▼盧卡古個人表演，比利時3：0輕取俄羅斯▼▼▼

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賽後盧卡古直言，得悉艾歷臣出事後哭了出來：「我很害怕，我們一起經歷很多艱辛時刻，我跟他相處的時間較家人更多。」又稱今仗難以投入比賽，因為他一心一意都在想念對方，「我希望他健康，今仗我是為他而戰。」

盧卡古為比利時取得開門紅之後，戰至34分鐘再添紀錄，李斯特城守將卡斯泰尼（Timothy Castagne）27分鐘傷出，入替他的梅尼亞（Thomas Meunier）在一次攻勢近門補中，這支世界排名第一的球隊領先至2：0。

完場前，盧卡古再入一球，比利時鎖定3：0勝果。賽後比利時主帥馬天尼斯談起艾歷臣時表示︰「真是很震驚，我們有球員是他的隊友，跟艾歷臣分享很多時光，我們都希望他早日康復。」

歐國盃｜艾歷臣走出鬼門關仍勉勵隊友 芬蘭僅一次起腳擊敗丹麥

盧卡古當選今仗官方最佳球員。（Getty Images）

【歐國盃2020分組賽直播時間表】（按圖放大）

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