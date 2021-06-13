歐國盃｜比利時後衛恐怖受傷　爭頂「頭撼頭」眼窩雙重骨折

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-14 06:57

周日凌晨（13日）的兩場歐國盃B組大戰，可說是連環不幸，先有艾歷臣比賽期間突倒地需施心外壓急救，幸最終情況穩定；另一戰比利時對俄羅斯，則有效力李斯特城的右閘卡斯泰尼（Timothy Castagne）右眼受重傷，上陣僅27分鐘便退下火線。 卡斯泰尼最終證實為眼窩雙重骨折，緣盡今屆歐國盃。

25歲的卡斯泰尼，3年前才開始入選比利時大國腳，今屆歐國盃是他生涯首度出戰國際大賽。然而在其歐國盃處子戰的第27分鐘，卻發生不幸事件，當時俄羅斯高速反擊，他為阻止敵軍的古斯耶夫（Daler Kuzyaev）攞波，不顧一切以頭槌迎頂希望解圍，但右邊臉頰卻重重撞上同樣爭頂的古斯耶夫，兩人雙雙痛苦倒地。

卡斯泰尼（右）與古斯耶夫重重撞上，兩人雙雙倒地。（美聯社）

西班牙籍裁判拿奧斯即時吹罰古斯耶夫，但他稍稍察看兩人情況後，即時吹停賽事並揮動雙手，示意醫療人員入場。

右眼難睜開 眉角附近凹陷

卡斯泰尼當時躺在地上良久，其後需在隊醫攙扶下離場，從照片可見他右臉通紅，右眼更是睜不開並迅速出現血腫，眉角附近更疑似凹陷，明顯無法繼續比賽。最終卡斯泰尼被調離場，由效力多蒙特的梅尼亞入替，梅尼亞最終亦為比利時攻入一球，加上盧卡古梅開二道，「歐洲紅魔」以3：0大勝俄羅斯。

卡斯泰尼受傷後，臉部明顯出現血腫、更有位置疑凹陷（按圖放大）：

賽後，比利時主帥馬天尼斯證實卡斯泰尼已緣盡今屆歐國盃：「這真的是壞消息，卡斯泰尼已肯定無法再在今屆歐國盃上陣。」馬天尼斯指，卡斯泰尼已照X光，證實其眼窩雙重骨折，「現在開始，他會接受必須的治療。」

比利時人腳本來頗為優秀，但在歐國盃展開前，已有中場核心奇雲迪布尼因臉部骨折，以及防中韋素阿基里斯腱受傷而未能參戰是役鬥俄羅斯，如今正選右閘卡斯泰尼因傷而需退隊，馬天尼斯只能寄望今仗取得入球的右閘梅尼亞能健康完賽。另外，比利時今場亦有中堅維頓漢因傷退下火線，但馬天尼斯指他「只是典型足球傷患，撞傷了少許」，並會觀察48小時，「我預期他的情況不會太嚴重。」

▼▼▼盧卡古個人表演，比利時3：0輕取俄羅斯▼▼▼

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