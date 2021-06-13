歐國盃．不斷更新｜英格蘭公布對克羅地亞正選陣容　捷比亞踢左閘

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-13 20:14

D組的英格蘭於香港時間今晚9時出戰今屆首場歐洲國家盃的比賽，在倫敦溫布萊球場面對克羅地亞，重演上屆世界盃4強翻版。

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⚽6月13日（星期日）晚上9時 英格蘭 VS 克羅地亞

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英格蘭在開波前個半小時公布大軍名單，中堅哈利馬古尼未及傷癒，由泰朗明斯夥拍史東斯扼守中路。主帥修夫基起用捷比亞踢左閘，而右閘則是基爾獲加。防中方面，利物浦的佐敦軒達臣似乎未有十足狀態，修夫基派加雲菲臘斯拍住迪格蘭賴斯。

進攻方面，修夫基先收起拉舒福特及查頓辛祖，起用一對曼城的進攻球員史達寧及菲爾科頓支援哈利卡尼攻堅。

預計英格蘭陣式：4-2-3-1

前鋒：哈利卡尼 攻中：史達寧、美臣蒙特、菲爾科頓 防中：迪格蘭賴斯、加雲菲臘斯 後衛：捷比亞、泰朗明斯、史東斯、基爾獲加 門將：比克福特

克羅地亞亦公布了正選陣容，料他們會排出4-3-3陣式，以最強3中場應戰，分別是高華錫、波索域、莫迪歷。

預計克羅地亞陣式：4-3-3

前鋒：比列錫、列比錫、卡拉馬歷 中場：高華錫、波索域、莫迪歷 後衛：加華度爾、卡列達卡亞、杜馬高維達、禾沙積高 門將：利華高域

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其他球隊重要消息：

F組：葡萄牙後衛祖奧簡斯路確診新冠肺炎，他們補選了剛踢完U21歐國盃的曼聯守將達洛治入伍。

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