歐國盃．不斷更新｜英格蘭對克羅地亞半場佔優　菲爾科頓射門中柱

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-13 21:51

D組的英格蘭於香港時間今晚9時出戰今屆首場歐洲國家盃的比賽，在倫敦溫布萊球場面對克羅地亞，重演上屆世界盃4強翻版。英格蘭上半場控制戰局，初段有菲爾科頓射中柱，與克羅地亞暫時賽和0：0。

【英格蘭0：0克羅地亞】半場完，兩隊互交白卷。英格蘭上半場佔58%控球，4次射門1次中目標，克羅地亞就2次射門1次中目標。

【英格蘭0：0克羅地亞】42分鐘，卡列達卡亞與史達寧在禁區邊爭波時犯手球，被罰黃牌。捷比亞主射罰球，省中人牆。

【英格蘭0：0克羅地亞】英格蘭在頭20分鐘的高位壓迫十分有用，但近10分鐘似乎有所回氣，讓克羅地亞搶到一些控球，「格仔軍團」亦開始組織到攻勢。

菲爾科頓接應基爾獲加的長傳，控得非常漂亮。（路透社）

【英格蘭0：0克羅地亞】27分鐘，克羅地亞右閘禾沙積高突破了捷比亞防守，右路傳中，前柱球員未能接應，後柱的比列錫一射炒高。英格蘭頭27分鐘佔6成控球。

【英格蘭0：0克羅地亞】20分鐘，美臣蒙特妙傳，史達寧突破越位接應，入到禁區，但他沒有選擇射門，而是轉身傳中，未找傳到給隊友。

「約克郡派路」加雲菲臘斯除了有腳射門外，中場拼搶亦積極。（路透社）

【英格蘭0：0克羅地亞】英格蘭在頭15分鐘佔優勢，控球在腳，多次壓住對方半場進攻，已經組織到兩次像樣的攻勢，差點先開紀錄。相反，克羅地亞還未找到滲入英格蘭禁區的方法。

【英格蘭0：0克羅地亞】9分鐘，加雲菲臘斯在禁區外右腳「窩利」撞射，穿射禁區內密密麻麻的人群，但被克羅地亞門將利華高域救到。

「史托港加斯居尼」菲爾科頓左腳射中柱。（美聯社）

【英格蘭0：0克羅地亞】6分鐘，英格蘭組織到首次埋門，捷比亞扔界外球入中路，史達寧接應長驅直進，之後分予右路的菲爾科頓，科頓面對加華度爾，起左腳射中柱彈出。

修夫基賽前訪問：

修夫基賽前被問到丹麥中場基斯甸艾歷臣的事故，他說：「我們有些球員與他友好，有些與他做過隊友，所以他們看到那一刻都很難受。感謝神，最後看來情況樂觀。」

對於捷比亞踢左閘的原因，修夫基解釋：「我覺得他是個很有經驗的球員，單對單表現好，又能夠封阻傳中。他的領導及溝通能力，還有他的經驗都可以幫到我們。」

賽前，溫布萊的大螢幕顯示了祝福基斯甸艾歷臣的字句。（路透社）

賽前小數據：

英格蘭在歐國盃史上在分組賽首戰未贏過，過去9屆僅得5和4負的劣績，包括上屆以1：1踢和俄羅斯。

哈利卡尼成為史上6位在歐國盃及世界盃都做過隊長的英格蘭球員，之前5位是卜比摩亞、白賴仁笠臣、舒利亞、碧咸及謝拉特。

在修夫基帶領下，英格蘭正選踢4後衛的話，勝率有76%（29戰22勝），而踢3中堅的話，勝率就只有48%（25戰12勝）。

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⚽6月13日（星期日）晚上9時 英格蘭 VS 克羅地亞

NowTV 616、618台直播

英格蘭在開波前個半小時公布大軍名單，中堅哈利馬古尼未及傷癒，由泰朗明斯夥拍史東斯扼守中路。主帥修夫基起用捷比亞踢左閘，而右閘則是基爾獲加。防中方面，利物浦的佐敦軒達臣似乎未有十足狀態，修夫基派加雲菲臘斯拍住迪格蘭賴斯。

進攻方面，修夫基先收起拉舒福特及查頓辛祖，起用一對曼城的進攻球員史達寧及菲爾科頓，加上車路士的美臣蒙特支援哈利卡尼攻堅。

【英格蘭正選11人（按圖放大）】

+ 5 + 5 + 5

預計英格蘭陣式：4-2-3-1

前鋒：哈利卡尼 攻中：史達寧、美臣蒙特、菲爾科頓 防中：迪格蘭賴斯、加雲菲臘斯 後衛：捷比亞、泰朗明斯、史東斯、基爾獲加 門將：比克福特

克羅地亞亦公布了正選陣容，料他們會排出4-3-3陣式，以最強3中場應戰，分別是高華錫、波索域、莫迪歷。

【克羅地亞正選11人（按圖放大）】

+ 5 + 5 + 5

預計克羅地亞陣式：4-3-3

前鋒：比列錫、列比錫、卡拉馬歷 中場：高華錫、波索域、莫迪歷 後衛：加華度爾、卡列達卡亞、杜馬高維達、禾沙積高 門將：利華高域

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其他球隊重要消息：

F組：葡萄牙後衛祖奧簡斯路確診新冠肺炎，他們補選了剛踢完U21歐國盃的曼聯守將達洛治入伍。

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【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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