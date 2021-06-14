歐國盃｜彭迪夫7312日的等待　建功再創歷史　北馬其頓不敵奧地利

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-14 11:30

苦等7312日，北馬其頓國家英雄彭迪夫終在大賽舞台亮相，領軍首度出戰歐洲國家盃決賽周。 C組首戰北馬其頓對奧地利，他再度改寫歷史，這名37歲老將上半場攻入追平一球，為北馬其頓拿下首個大賽入球，可惜依然以1：3不敵奧地利。

歐國盃「新丁」北馬其頓首戰大賽，名將彭迪夫（Goran Pandev）領軍初登場，C組首戰與奧地利在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）碰頭。

奧地利戰至中段先開紀錄，沙比薩（Marcel Sabitzer）妙傳予伏兵遠柱的史堤芬拉拿，窄角度撞射破網，慶祝時高舉寫上「艾歷臣，請堅強」的球衣，祝福日前丹麥對芬蘭一戰比賽期間暈倒送醫的丹麥中場球員艾歷臣。奧地利末段由基哥列舒治（Michael Gregoritsch）及後備入替的阿拿奧杜域（Marko Arnautovic）各建一功，結果以3：1擊敗北馬其頓，取得歐國盃史上首場勝仗。

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拉拿先開紀錄後，特意在慶祝時高舉寫上祝福艾歷臣的球衣。（Getty Images）

28分鐘，屬於北馬其頓歷史的一刻終於來臨，奧地利後場連環甩漏，前鋒查高夫斯基（Aleksandar Trajkovski）與對方門將相撞甩手，皮球落在彭迪夫面前，「一句唔該」送入網內追成1：1平手。

彭迪夫射入北馬其頓首個歐國盃入球，彭迪夫以37歲321日之齡，成為史上第二年長的入球球員，僅次於華斯迪（Ivica Vastic）在2008年創下的紀錄。

彭迪夫稱兩軍也合演80分鐘的好波，直言對手比他們有更好的準備，「首度在大賽亮相的感覺良好，兩軍今仗也準備充足，我們未能把握反擊的機會超前，最終埋下落敗的伏線。」

奧地利防線一次失誤，造就彭迪夫再創北馬其頓歷史。（Getty Images）

彭迪夫在國家絕對是球王級人馬，地位崇高不在話下，更以自己的影響力推動足球。這名37歲老將在2010年成立「彭迪夫足球學院」（Akademija Pandev），一隊如今已在北馬其頓頂級聯賽角逐。

值得一提的是，北馬其頓歐國盃大軍中，前鋒馬贊拉迪斯基（Marjan Radeski）正是效力彭迪夫足球學院，有望與老闆一同征戰大賽。

國家英雄彭迪夫一箭定江山 北馬其頓首躋大賽舞台

拉迪斯基有望與老闆一同為國家隊出戰。（Getty Images）

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