世界盃外圍賽│ 免費直播煞科戰　港隊再遇「仇人」主帥：充滿鬥志

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-14 15:13

香港足球代表隊將在香港時間6月16日凌晨於世界盃亞洲區外圍賽跟巴林合演小組最後一輪賽事。兩軍首循環交手因一件事埋下「恩怨」，球迷可收看免費直播撐港隊「復仇」。

港隊面對有主場之利的巴林，該支世界排名98的球隊日前慘吞伊朗3蛋，出線下一圈形勢並不樂觀．巴林前線由身高1.86米的前鋒艾路馬希（Mohamed Al Romaihi）領銜，這名射手在上屆亞洲盃決賽周一度破韓國大門。

港足主教練麥柏倫強調巴林跟其他對手有別，球員較靈活，習慣擅用跑向防守球員身後空位尋找機會：「我們的目標依然是保持清白之身，這需要100%專注，會是個不一樣但艱苦的考驗。」

港隊主帥麥柏倫形容球隊在過去兩場的防守表現有進步。（香港足總）

巴林後衛首循環涉歧視被罰

值得一提，港隊首循環曾於主場逼和巴林，然而該仗賽後巴林後衛巴吉爾（Sayed Baqer）一度向香港球迷做出「拉眼角」動作，疑涉種族歧視，被國際足協判罰禁賽10場。不過巴吉爾已刑滿復出，今次亦有隨隊，有望跟港將正面交鋒。

按圖睇巴林後衛巴吉爾首循環疑種族歧視香港球迷：

麥柏倫重申，相信球員無時無刻在身體及心理上都要準備就緒：「這是職業球員的責任。若果球員在兩周內無法應該3場比賽，這是個警號。但我很相信他們充滿決心、鬥志。」

他又指出，港隊的防守表現愈來愈好：「對伊朗守得不錯，對伊拉克有很大改進。若核心成員能繼續長時間接受教練團系統性訓練，肯定可以做得更好，問題是港隊能否一直有這種訓練。」

巴西裔的基頓或有機會在最後一場上陣，獲得首頂香港隊喼帽。（香港足總）

港隊在巴林出戰世界盃外圍賽的最新訓練圖輯：（按圖放大）

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基頓或演港隊處子戰

去仗領黃的守將徐宏傑今場停賽，港隊煞科戰在部份位置上或會輪換，效力東方龍獅的中堅基頓有望迎來自己首場港隊「地標戰」，他難掩期待之情：「能夠代表香港、參與訓練及出外比賽，已經很興奮。我已準備好隨時上陣，竭盡所能幫香港隊搶得分數。」

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港隊雖已提早無緣世界盃，但仍有望奪得2023年亞洲盃外圍賽第三圈晉級資格。根據賽制，4支最佳小組第四名球隊可直接晉級亞洲盃外圍賽下一圈，否則需出戰附加賽。

由於早前朝鮮因疫情問題退出世盃外，令各隊計算有關排名時要扣除對小組第五名球隊的成績。港隊靠兩年前主場逼和巴林的1分，賽前暫以較佳得失球差在8隊小組第四名中排第4，在尼泊爾及斯里蘭卡確定墊底下，現時最大競爭對手是E組阿富汗（1分）及A組馬爾代夫（0分），兩軍同日也會上演煞科戰。

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港隊最後一場分組賽，球迷可繼續於Now TV 630及Now TV 633台睇直播，亦可透過Now 隨身睇及Now 體育App免費收看Now 630頻道的賽事直播。

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香港隊餘下賽程： 6月16日 巴林 Vs 香港 開賽時間：00：30 am（香港時間 )

新港隊全面拆解（01美術製圖）

按圖即睇球員由出發到抵埗後的隔離實況：