歐國盃｜蘇格蘭23年來首仗大賽敗陣　「捷克伊巴」超遠射獨領風騷

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-14 23:38

歐國盃D組，闊別大型賽事23年的蘇格蘭在主場出擊，敗興收場。 「格仔軍」欠缺套路，被作客的捷克在上、下半場各入一球，加上捷克門將屢救欠球，終負0：2。捷克前鋒柏德列舒希克梅開二度，獨領風騷，其中第二球一記半場笠射，讓人拍案叫絕。

上次亮相大賽已是1998年世界盃，蘇格蘭在格拉斯哥流浪主場漢普頓公園迎戰捷克，排出3中堅兩翼衛陣式，擔任隊長的利物浦左閘安德魯羅拔臣，製造上半場最具威脅攻門。32分鐘，蘇格蘭右路推進，地面傳送至左路。羅拔臣飛奔殺上，在捷克後衛趕到前起腳燙射，被捷克門將華斯歷克（Tomas Vaclik）僅僅托出界。

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蘇格蘭球迷主場觀看大賽，期待已久，仍不忘為丹麥國腳基斯甸艾歷臣打氣。（Getty Images）

入球不成，客隊捷克在42分鐘先拔頭籌。左路開出角球未能攻門，漏出的球來到右路，效力韋斯咸的右後衛華迪美高法爾（Vladimir Coufal）叠瓦殺入底線傳中，利華古遜前鋒柏德列舒希克（Patrik Schick）衝頂，力壓一對蘇格蘭中堅，頂向遠柱下角入網，讓捷克帶着一球優勢返回更衣室。

舒希克上半場末段變身「飛將軍」，撼贏一對蘇格蘭中堅。（路透社）

蘇格蘭下半場為求追和，易邊時換入修咸頓前鋒查阿當斯（Che Adams），48分鐘在左路底線竄擾回後，由羅拔臣傳中，華斯歷克手槌打出後，守將積亨特利（Jack Hendry）在禁區頂燙射，可惜中楣出界。扳平不成，捷克憑「世界波」擴大優勢。

蘇格蘭門將馬素爾過分輕出，鑄成大錯。（Getty Images）

53分鐘，蘇格蘭角球回送三閘線，積亨特利的中距離射門彈中湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek），反彈到中圈，形成捷克反擊。舒希克甫過半場，瞥見蘇格蘭門將大衛馬素爾（David Marshall）從三閘線急急跑回禁區，立即起腳，剛好在馬素爾手頂入網。據數據網站OPTA資料，舒希克在49.7碼左右起腳入球，為1980年有紀錄以來歐國盃最長程入球。

舒希克世界波逐格睇（按圖放大）

蘇格蘭落後兩球，急於收復失地，但遇上華斯歷克一再救出險球，包括救出史超活岩士唐（Stuart Armstrong）及賴登戴基斯（Lyndon Dykes）的射門。蘇格蘭其後派出多名進攻球員，仍未見威脅，結果在主場淨負兩球。

舒希克成為贏波英雄，獨領風騷。（Getty Images）

歐國盃D組：蘇格蘭0:2捷克（按圖放大）

D組完成首輪賽事，捷克排榜首，下場對克羅地亞。而次席英格蘭將對戰蘇格蘭。

蘇格蘭中場麥湯米尼，落敗後難掩失望。（Getty Images）

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歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

24路大軍名單（按圖放大）：

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：