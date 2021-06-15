歐國盃｜斯洛伐克靠施捷斯尼擺烏龍領先半場　波蘭下半場極速追平

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-15 01:11

歐洲國家盃E組，波蘭及斯洛伐克在俄羅斯的聖彼得堡交手。有羅拔利雲度夫斯基領軍的波蘭採取主攻，佔較多控球，但上半場無法滲透斯洛伐克的防線，反而斯洛伐克的反擊更加有威脅！18分鐘，羅拔馬克左路發難射中柱，皮球省中波蘭門將施捷斯尼入網。斯洛伐克半場領先1：0。換邊後，波蘭一次組織，由列尼迪在46分鐘追平1：1。

上半場是一場攻防戰，波蘭佔較多控球，大多圍住斯洛伐克進攻，但斯洛伐克刻意縮後，波蘭亦未見有太多辦法，多次傳中都被解圍。羅拔利雲度夫斯基的射門欲很強，初段都有兩次起腳機會，但都省到人。

羅拔利雲度夫斯基上半場欠缺供應，3次起腳都未能中目標。（Getty Images）

反而斯洛伐克趁波蘭空群出擊，有更多空間打反擊。14分鐘，斯洛伐克有次好機會，前鋒安德列杜達在左路推進，推入中路，大位起右路一射，剛剛柱邊出界。18分鐘，斯洛伐克再向波蘭右路進攻，左翼羅拔馬克在邊線以一敵二，突破了比列薩尼斯基及祖斯維克的防守，斜走入禁區射近柱。雖然羅拔馬克射中柱，但皮球省中波蘭門將施捷斯尼入網，斯洛伐克領先1：0。賽會將這個入球判為施捷斯尼的烏龍球。

【羅拔馬克射中柱，施捷斯尼擺烏龍】

+ 2 + 2 + 2

斯洛伐克開紀錄後，形勢沒有大變，他們繼續主守打反擊，波蘭更加要焗攻。波蘭在禁區頂前欠缺創造力，製造不到絕佳埋門機會；分波到兩翼，盲目傳中亦難破斯洛伐克的「人肉長城」；至於勉強起腳遠射都未能命中目標。斯洛伐克間中反擊更有「睇頭」，隊長咸錫在36分鐘中路推順遠射斜出。

波蘭上半場佔6成控球，但7次射門全數不中目標，無法考驗到斯洛伐克門將杜巴夫卡。斯洛伐克控球較少，但射門較多；儘管斯軍命中率亦不太好，8次射門只得1次中目標，但靠點運氣，由施捷斯尼的烏龍球領先上半場。

波蘭在換邊後第一個攻勢即追平，列斯聯中場基列治送出靚直線，穿透了斯洛伐克的防線，韋巴斯在禁區內接應傳中，列尼迪近門射入，在45分鐘32秒幫球隊追平1：1。這是歐國盃史上第二快的下半場入球。

歐國盃A至F組介紹：

歐國盃A組｜ViuTV免費直播兩場首輪分組賽 意大利回歸大賽抽好籤

歐國盃B組｜比利時最強但一位置存隱憂 初哥芬蘭以守為攻鬥群雄

歐國盃C組｜荷蘭後防失擎天柱 北馬其頓首戰大賽不容忽視

歐國盃D組｜英格蘭爭冠有大半主場之利 與同組球隊甚有淵源

歐國盃E組｜西班牙受肺炎陰霾籠罩 利雲度夫斯基繼續單天保至尊

歐國盃F組｜上屆冠亞軍齊陷死亡之組 法德葡三熱門為出線爭崩頭

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

+ 4 + 4 + 4

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：