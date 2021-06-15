歐國盃｜西班牙半場佔8成控球圍攻瑞典　羅賓奧臣勇救奧莫頭槌

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-15 04:08

歐洲國家盃E組首輪分組賽，西班牙與瑞典半場踢成0：0。

西班牙排出4-3-3陣式，洛迪卡斯簡迪取代確診新冠肺炎的布斯基斯打正選，左閘佐迪艾巴戴起隊長臂章。巴塞隆拿中場柏迪正選登場，以18歲201日成為西班牙史上最年輕出戰歐國盃的球員。鋒線上，丹尼爾奧莫、費倫托利斯與艾華路莫拉達合作攻堅。瑞典就排出4-4-2陣式，正選有多名老將，包括隊長施巴斯坦拿臣及盧斯迪。

西班牙一開波就控制大局，10分鐘更佔9成控球。7分鐘，西班牙角球攻勢，瑞典解圍不遠，伏兵禁區頂的丹尼爾奧莫射高。23歲的丹尼爾奧莫幾搶鏡，到16分鐘接應佐治高基的斜傳，入楔禁區，頭槌頂彈地波，被瑞典門將羅賓奧臣僅以單手撲出。

西班牙今場積極找機會傳中，他們並非隨便一腳斬入禁區，會嘗試組織到底線或者深入禁區，例如在23分鐘，佐治高基打算與佐迪艾巴配合，放短傳予後者到禁區近底線位置傳中，但瑞典球員破壞截到。不過，高基馬上跟進，第一時間起腳，但柱邊出界。

29分鐘，西班牙又有靚傳中，丹尼爾奧莫左路傳入禁區，高基後上入楔，時間配合得剛剛好，可惜他一腳射高。西班牙在38分鐘又有黃金機會，佐迪艾巴左路斜傳，瑞典中堅馬古斯丹尼爾臣明明早着先機，但他竟然「漏油」，皮球落在艾華路莫拉達腳下。不過，莫拉達單對單面對羅賓奧臣射斜。

艾華路莫拉達未能把握對方犯規射入。（路透社）

41分鐘，瑞典獲得一次破門良機，前鋒阿歷山大伊沙克入到禁區，在對方守將拿樸迪的緊纏下起腳，西班牙右閘迪亞高洛蘭迪護空門，差點擺烏龍，皮球彈柱，再回到門將烏尼西蒙手上。

【阿歷山大伊沙克差點射破西班牙】

完半場前，奧莫施遠程炮，又被羅賓奧臣救出。在上半場佔84%的控球的西班牙，未能攻破瑞典的防守，兩隊半場踢成0：0。西班牙上半場9次攻門3次中目標，而瑞典就3射1中。

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