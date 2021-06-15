足球轉會︱李斯特城衝擊前四最後拼圖　買人前先要留住泰利文斯

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-15 15:47

歐洲和美洲國家盃打得如火如荼，轉會市場交投淡靜下來，重磅傳聞依然停不了。巴塞隆拿一直希望放走巴西球星古天奴止蝕，舊東家利物浦不為所動之下，李斯特城或出手平價收購。 這支應屆足總盃冠軍得主，歐聯資格到季尾才失之交臂，來季為再衝前四，正努力在轉會市場物色新兵，然而比起買人，他們當前急務或許是留住比利時中場泰利文斯。

古天奴自從2018年1月以1.45億歐元從利物浦轉投巴塞隆拿以來，可謂一直沒有好日子過。先是遲遲未能融入球隊，表現備受批評，繼而大小傷患不斷。2019年夏天外借拜仁慕尼黑一季，一口氣贏得歐聯、德甲和德國盃冠軍後，這支德甲班霸沒有把他留下來。

去年夏天回到魯營，朗奴高文重新給他機會，可惜傷患再次襲來，膝蓋二度動刀，提早收咧。今個夏天，巴塞隆拿矢志賣走他止蝕，一直只聞樓梯響，舊東家利物浦顯然沒有興趣接收他。不過最新消息指，李斯特城願意出價收購古天奴，讓他與恩師羅渣士再續前緣。

古天奴盛傳獲李斯特垂青，他能否與恩師羅渣士再續未了緣？

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李斯特城持續關注古天奴

古天奴在羅渣士任內加盟利物浦，在對方教導下逐漸成長為世界級球星。羅帥在紅軍未竟全功，輾轉執教李斯特城，兩年來帶領狐狸有聲有色，即使再次跟歐聯資格擦身而過，今年5月足總盃決賽憑泰利文斯一箭定江山，擊敗車路士捧盃，球隊5次入決賽終於首嘗冠軍滋味。

跟前四只差一點，李斯特城今夏在轉會市場十分積極，消息指，他們收購里爾中場保巴卡尼蘇馬爾（Boubakary Soumare）和些路迪前鋒奧辛尼艾度亞迪（Odsonne EDOUARD）的交易已接近完成。西班牙《世界體育報》宣稱，李斯特城持續關注古天奴在巴塞的前途，有指他們願付2000萬歐元轉會費或借用，惟暫時未有正式出價。

巴塞顯然歡迎古天奴離隊以降低人工負擔，可是他們應該希望收取一定轉會費，補償從利物浦高價收購他的部分損失。有趣的是，正當李斯特城正在打紅軍舊將古天奴主意，坊間盛傳利物浦正覬覦狐狸中場泰利文斯。

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泰利文斯目前正為比利時出戰歐國盃。（Getty Images）

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泰利文斯對利物浦傳聞表態

利物浦全能中場韋拿杜姆約滿離隊轉投巴黎聖日耳門後，跟多個中場球員扯上關係，剛過去球季光芒四射的李斯特城中場泰利文斯，盛傳在高普領隊的願望名單之上。傳聞指泰利文斯身價高達8000萬英鎊，或成為交易最大障礙。

這個現年24歲的比利時球員，自2019年加盟李斯特城以來進步神速，身為派牌型中場，他攻守能力平均，亦具備後上和遠射腳頭，李斯特城首奪足總盃，便是全靠他一記漂亮遠射。他看來是接替韋拿杜姆的理想人選，問題是金錢或難以打動李斯特城。2016年英超神奇封王後，李城先後賣出簡迪、真禾特、馬列斯、哈利馬古尼和芝維爾5個主力球員已賺得2.5億英鎊，並不等錢用。

身在比利時大軍出戰歐洲國家盃的泰利文斯，對利物浦的轉會傳聞作出回應：「我沒有去想，專心應付歐國盃，不會理會傳會傳聞。無論我值幾多錢，對我也沒有任何影響，我只希望盡力在歐國盃表現自己。」

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