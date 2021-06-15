港超聯｜新季料9.18展開　回復升降制或取消銀牌　愉園去留成關鍵

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-15 15:28

香港足球總會今（15）日召開港超聯會議，決定來屆賽事以9月18日開季為目標，但參賽隊數仍未能確定，有欠薪問題的愉園成為關鍵。

去屆港超聯於上月底落幕，足總今日為下屆賽事召開會議，8支今季參賽球隊都有派員出席，惟愉園僅以職員代表，未有管理層現身。足總總幹事袁文川透露，8隊均已在今年5月31日前向足總報名參加下季港超，報名費為50000元。

足總代表與8間港超球會代表，於足總的何文田總部會面。（袁志浩攝）

袁文川指出，各隊在會上討論來季各項安排，包括訂下於9月18日開季的目標、聯賽繼續踢三循環、保留菁英盃及足總盃等，預計在明年5月底煞科。

他解釋稱：「今季有亞洲賽，會較遲完季，加上（球隊）休息及隔離等時間，下季希望在9月中開季。球隊希望先踢菁英盃，取消（高級組）銀牌，因沒必要有兩項淘汰賽；足總盃就保留，因要決出亞協資格。相信場數仍能維持亞洲足協每隊每季27場的規定。」他又表示，來屆會回復升降制，但其後補充指港超隊數或會按需要調整。

愉園未交代內部情況 足總兩手準備

愉園董事潘文迪早前承認隊內出現欠薪問題，日前也傳出「快活谷」因財政問題，來屆或難以續戰。袁文川稱在席愉園代表未有透露任何隊內情況，但指足總會留意該隊組軍及註冊動向，若發現問題便交由董事局處理。若愉園最終退出，足總已準備應付方案，袁文川道：「如果只剩7隊，聯賽也是同一賽制，甚至可恢復銀牌以湊夠場數。」

他稱暫未收到任何港甲球隊報名升班，但拒絕回答「最懷情況」下會有多少隊參戰來屆港超，只重申愉園假如參賽，必須準時交付保險費用。然而被問到若愉園在欠款下能否獲足總發出港超牌照，袁文川如此回應：「香港情況特殊，通常在開賽後，球隊才獲發牌，所以多數會容許他們繼續踢，以罰款代替（違規），並要求他們於事後解釋。」

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亞協盃有望在港如期上演

至於原定今月23日在本港舉行的亞協盃J組分組賽，袁文川指已收到政府信件，釐清防疫豁免、簽證條件等規定，「只要遵守準則，如無意外可如期舉辦。」他指屆時香港代表理文與東方龍獅，以及兩支外隊可於隔離泡泡內練習跟比賽，惟球迷能否入場，細節仍未落實，「預料防疫限制不會太寬鬆，會循今季港超安排的方向去爭取。」