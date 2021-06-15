撰文： 陳智深 最後更新日期： 2021-06-15 20:46

歐洲國家盃D組其中一個東道主蘇格蘭，昨晚主場出戰首場賽事竟「落筆打三更」，兩球不敵捷克。雖然蘇格蘭不是甚麼一流勁旅，但賽前也有不少球迷看好他們能突破宿命，闖進淘汰賽階段。到底，問題出在哪裏？

1. 主場出擊反成包袱？

蘇格蘭自1998年世界盃後已未嘗現身大賽決賽周，這個23年的空白期，令現時這一班缺乏大賽經驗的球員，未能拿捏興奮感覺和壓力的平衡。從畫面所見，陣中算大賽經驗豐富的隊長羅拔臣不斷揚手叫隊友「Calm down」，希望他們可以冷靜下來，但場面仍難以控制。

賽事重溫：蘇格蘭23年來首仗大賽敗陣 「捷克伊巴」超遠射獨領風騷

蘇格蘭隊長羅拔臣賽後表現失落。（Getty Images）

這問題亦可能因為球隊在咸普頓公園主場出戰而進一步被放大，在背負球迷巨大期望的壓力下，球員反而愈踢愈亂，發揮不出平時在球會的水準。

蘇格蘭0：2捷克戰情重溫（按圖放大）

2. 排陣不當，球員未能踢最佳位置

蘇格蘭一開始排出一個3-5-2陣式，以羅拔臣和奧當納作左右翼衛，擔起邊路進攻，可惜陣式踢落嚴重失衡。羅拔臣和奧當納能作出的效果相差太遠。據數據網站Opta顯示，羅拔臣對捷克一役製造了6個機會，次數是本屆賽事暫時次數最多的，可惜隊友未能把握機會。至於奧當納負責的右路，則完全被比下去，令球隊走動和企位嚴重失衡之餘，對方亦容易防守。

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中場同樣有這一問題，麥湯米尼、約翰麥甘尼和史超活岩士唐，三個人的分工太不明顯，尤其是麥甘尼和麥湯米尼完全發揮不了在球會時的高水平。三人爭奪球權，除了未能發揮防中應有的搶截能力，亦做不了轉守為攻的串連。假如奇勒要放手一搏，何不收起岩士唐，任由麥湯米尼打單防中，作為球隊中場發電機，同時釋放麥甘尼做更多後上工作。

蘇格蘭門將馬素爾被世界波笠死逐格睇（按圖放大）

3. 教練奇勒冇章法

這一點可能是最大敗因。蘇格蘭主帥奇勒，教練生涯最主要履歷，已是2012-14年帶領西布朗征戰英超（任期最後半年因戰績低落而被球會架空），其餘時間太多擔任別人副手，未見明顯地確立自己一套戰術。除球員未配置在最擅長位置，臨場調度亦欠章法。今仗正選未有擺出查阿當斯，反而重用戴基斯和基士堤，二人上半場表現怯場，臨門一腳往往「腳緊」。下半場換入查阿當斯前線即時在數分鐘內回復生氣，可惜再失第二球令球隊又一次洩氣。

至比賽後半段，奇勒無計可施下不斷換入其他前場球員，如賴恩費沙和奇雲尼斯畢，有如亂石投林，最終只能鎩羽而回。

蘇格蘭球迷見證球隊落敗黯然失望（按圖放大）

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

+ 3 + 3 + 3

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

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24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：