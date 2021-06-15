歐國盃﹒不斷更新｜C朗大好機會門前炒高　葡萄牙半場暫和匈牙利

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-16 00:59

歐洲國家盃「死亡F組」首輪，葡萄牙作客布達佩斯鬥匈牙利。上半場形勢一面倒，葡萄牙佔較多控球，亦製造到多次機會，但未能攻破大門，半場暫時踢成0：0。

【葡萄牙及匈牙利球迷入場觀賽（按圖放大）】

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兩隊賽前公布正選名單，葡萄牙隊長C朗與迪亞高祖達及貝拿度施華以3箭頭攻堅，般奴費南迪斯從後支援，威廉卡維奴及丹尼路彭利拿就負責較多防守的工作。由於祖奧簡斯路確診新冠肺炎退隊，由尼爾遜施美度出任右閘，左閘則是拉菲爾古里路，比比及魯賓戴亞斯扼守中路，魯爾柏迪斯奧把守最後一關。

普斯卡斯球場今仗全場爆滿，逾6萬名球迷觀看。（路透社）

C朗成為史上首位出戰5屆歐國盃的球員，他在2004年以19歲之齡首次參加歐國盃，獲得亞軍，之後他出席了2008、2012及2016年的歐國盃，其中在2016年贏得冠軍。今仗是C朗職業生涯第39場大賽比賽（歐國盃及世界盃），超越38次的德國名宿舒韋恩史迪加，成為在大賽披甲最多之的歐洲球員。

【葡萄牙對匈牙利正選11人（按圖放大）】

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匈牙利就擺出3中堅的陣式，以RB萊比錫的韋利柯賓為核心，兩邊翼衛洛夫蘭西斯及阿迪拿費奧拿在防守時會回到後防，形成5人防線。匈牙利前線依靠一對箭頭施沙拉爾及路蘭沙拉爾打反擊。

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開波5分鐘，葡萄牙右路快攻，傳到給中路的迪亞高祖達，祖達在3名守將包圍下找到空位，在禁區頂施射，被匈牙利門將古拉施斯撲出。在祖達射門時，C朗其實在左路有更多空位，但他沒有選擇傳波。

祖達今場很活躍，上半場初段就有次中目標的埋門。（路透社）

葡萄牙初段佔盡優勢，形成攻防戰，C朗及祖達經常調位，其中祖達在左路幾活躍，兩閘尼爾遜施美度及拉菲爾古里路不時深入前場助攻。13分鐘，般奴費南迪斯送上直線，拉菲爾古里路走到位入禁區，但第一腳控得太大力，未能射門。

祖達上半場3次埋門2次中目標。（路透社）

見細膩組織攻不入匈牙利，比比在19分鐘直接在後場放高波入禁區，C朗高速接應，單刀一射，被古拉施斯用腳救出；旁證示意C朗越位在先。

葡萄牙開始用較多的傳中，貝拿度施華、般奴費南迪斯及尼爾遜施美度都斬過，但功效不大，最接近的是30分鐘，C朗展現騰空力，接應貝拿度施華的右路傳中，頭槌一頂，但斜出不中目標。

葡萄牙頭30分鐘展現強大的壓力，門將魯爾柏迪斯奧頭半小時只有4次觸球，但之後似乎要回氣，匈牙利搶回少許控球，可以組織到攻勢。37分鐘，匈牙利在前場博到罰球，路蘭沙拉爾斬入禁區，施沙拉爾一頂，角度太正，匈牙利今場首次埋門就被魯爾柏迪斯奧接住。

施沙拉爾上半場接應罰球頭槌一頂，被魯爾柏迪斯奧接實。這次匈牙利上半場唯一一次攻門。（路透社）

葡萄牙在上半場尾段製造到兩次極具威脅的攻勢，在40分鐘靠右路組織，祖達在禁區內接應傳中，一控再轉身一射，被古拉施斯救到。43分鐘，般奴費南迪斯在左路送一記急勁的傳球入禁區，前柱的祖達一漏，C朗面對龍門一腳「窩利」炒高。上半場佔逾6成控球的葡萄牙5次攻門，2次中目標，未能破門，與匈牙利半場踢成0：0。

匈牙利正選陣容：3-5-2

門將：古拉施斯 後衛：安達博卡、韋利柯賓、艾迪拿施沙拉爾 中場：洛夫蘭西斯、基連希士拿、阿當拿基、安達斯舒哈化、阿迪拿費奧拿 前鋒：施沙拉爾、路蘭沙拉爾

葡萄牙正選陣容：4-3-3

門將：魯爾柏迪斯奧 後衛：尼爾遜施美度、魯賓戴亞斯、比比、拉菲爾古里路 中場：般奴費南迪斯、威廉卡維奴、丹尼路彭利拿 前鋒：貝拿度施華、迪亞高祖達、C朗拿度

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：