歐國盃｜C朗拿度梅開二度破多項紀錄　葡萄牙末段連入匈牙利3球

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-16 02:32

歐洲國家盃「死亡F組」首輪，葡萄牙作客布達佩斯鬥匈牙利。上半場形勢一面倒，葡萄牙佔較多控球，亦製造到多次機會，但未能攻破大門，半場踢成0：0。葡萄牙戰至84分鐘，終於由拉菲爾古里路省中人的射門開紀錄，加上C朗拿度梅開二度，葡軍終以3：0大勝完場。

【葡萄牙及匈牙利球迷入場觀賽（按圖放大）】

+ 2 + 2 + 2

兩隊賽前公布正選名單，葡萄牙隊長C朗與迪亞高祖達及貝拿度施華以3箭頭攻堅，般奴費南迪斯從後支援，威廉卡維奴及丹尼路彭利拿就負責較多防守的工作。由於祖奧簡斯路確診新冠肺炎退隊，由尼爾遜施美度出任右閘，左閘則是拉菲爾古里路，比比及魯賓戴亞斯扼守中路，魯爾柏迪斯奧把守最後一關。

普斯卡斯球場今仗全場爆滿，逾6萬名球迷觀看。（路透社）

C朗成為史上首位出戰5屆歐國盃的球員，他在2004年以19歲之齡首次參加歐國盃，獲得亞軍，之後他出席了2008、2012及2016年的歐國盃，其中在2016年贏得冠軍。今仗是C朗職業生涯第39場大賽比賽（歐國盃及世界盃），超越38次的德國名宿舒韋恩史迪加，成為在大賽披甲最多之的歐洲球員。

【葡萄牙對匈牙利正選11人（按圖放大）】

+ 5 + 5 + 5

匈牙利就擺出3中堅的陣式，以RB萊比錫的韋利柯賓為核心，兩邊翼衛洛夫蘭西斯及阿迪拿費奧拿在防守時會回到後防，形成5人防線。匈牙利前線依靠一對箭頭施沙拉爾及路蘭沙拉爾打反擊。

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開波5分鐘，葡萄牙右路快攻，傳到給中路的迪亞高祖達，祖達在3名守將包圍下找到空位，在禁區頂施射，被匈牙利門將古拉施斯撲出。在祖達射門時，C朗其實在左路有更多空位，但他沒有選擇傳波。

祖達今場很活躍，上半場初段就有次中目標的埋門。（路透社）

葡萄牙初段佔盡優勢，形成攻防戰，C朗及祖達經常調位，其中祖達在左路幾活躍，兩閘尼爾遜施美度及拉菲爾古里路不時深入前場助攻。13分鐘，般奴費南迪斯送上直線，拉菲爾古里路走到位入禁區，但第一腳控得太大力，未能射門。

祖達上半場3次埋門2次中目標。（路透社）

見細膩組織攻不入匈牙利，比比在19分鐘直接在後場放高波入禁區，C朗高速接應，單刀一射，被古拉施斯用腳救出；旁證示意C朗越位在先。

葡萄牙開始用較多的傳中，貝拿度施華、般奴費南迪斯及尼爾遜施美度都斬過，但功效不大，最接近的是30分鐘，C朗展現騰空力，接應貝拿度施華的右路傳中，頭槌一頂，但斜出不中目標。

葡萄牙頭30分鐘展現強大的壓力，門將魯爾柏迪斯奧頭半小時只有4次觸球，但之後似乎要回氣，匈牙利搶回少許控球，可以組織到攻勢。37分鐘，匈牙利在前場博到罰球，路蘭沙拉爾斬入禁區，施沙拉爾一頂，角度太正，匈牙利今場首次埋門就被魯爾柏迪斯奧接住。

施沙拉爾上半場接應罰球頭槌一頂，被魯爾柏迪斯奧接實。這次匈牙利上半場唯一一次攻門。（路透社）

葡萄牙在上半場尾段製造到兩次極具威脅的攻勢，在40分鐘靠右路組織，祖達在禁區內接應傳中，一控再轉身一射，被古拉施斯救到。43分鐘，般奴費南迪斯在左路送一記急勁的傳球入禁區，前柱的祖達一漏，C朗面對龍門一腳「窩利」炒高。上半場佔逾6成控球的葡萄牙5次攻門，2次中目標，未能破門，與匈牙利半場踢成0：0。

【C朗上半場錯失黃金機會逐格睇】

+ 4 + 4 + 4

47分鐘，葡萄牙角球進攻，般奴費南迪斯斬入禁區，比比一頂，又被古拉施斯撲出。3分鐘後，輪到匈牙利有機會，射手施沙拉爾在禁區外試一腳遠射，雖然皮球彈地，但魯爾柏迪斯奧一抱入懷。

葡萄牙在下半場初段的進攻有點老鼠拉龜，在生波製造不到威脅，反而匈牙利換邊後踢得更積極，更大膽壓前進攻，到57分鐘路蘭沙拉爾在禁區外找到機會，起腳施射，再被魯爾柏迪斯奧救到。匈牙利暫時3腳攻門，3次都命中目標。

68分鐘，葡萄牙前場反搶得手，般奴費南迪斯接應隊友橫傳，推順後在娥媚月頂離門25碼起腳，古拉施斯飛身撲出。

由上半場的攻防戰，到下半場漸變成互有攻守，匈牙利在80分鐘再嚇葡萄牙一跳，後備入替的舒安在右路接應短傳，半單刀殺入禁區，再射近柱入網，但旁證指舒安越位在身，匈牙利食「詐糊」。

拉菲爾古里路的射門省到韋利柯賓入網，為葡萄牙領先1：0。（Getty Images）

葡萄牙在84分鐘打開紀錄，後備入替的拉法施華右路傳中，省到對方守將，傳球路線有點改變。拉菲爾古里路起腳一射，皮球省中韋利柯賓，明顯改變方向入網。兩分鐘後，拉法施華再有功勞，他在禁區內博到韋利柯賓犯規，球證判葡萄牙獲得12碼。

【C朗在87分鐘射入12碼】

C朗在87分鐘射入12碼，幫葡萄牙領先到2：0，C朗亦成為首位在5屆歐國盃都有入球的球員。

匈牙利大半場都表現對辦，但突然在80分鐘後連失兩球，一時間陣腳大亂。到92分鐘，C朗及拉法施華連打兩次「撞牆」，撕破匈牙利防線，C朗門前接應，射成3：0完場。

【C朗與拉法施華精彩組織入球逐格睇】

+ 2 + 2 + 2

這個入球的組織十分漂亮，C朗在禁區頂偏右位置傳予身旁的拉法施華，之後走入禁區。拉法施華即傳入禁區予C朗，C朗橫傳予拉法施華，再跑向門前，而拉法施華都心有靈犀，再向前一傳，C朗接應後，推過門將射入。

【C朗梅開二度，射成3：0完場】

+ 2 + 2 + 2

C朗今屆前與柏天尼以9球並列歐國盃史上最多入球的球員，今場他梅開二度，將他的歐國盃入球累積至11球，獨佔歐國盃射手王之位。C朗以36歲130日取代舒夫真高成為歐國盃史上梅開二度的最年長球員；舒夫真高在2012年為烏克蘭攻入瑞典兩球，當年他35歲256日。

匈牙利正選陣容：3-5-2

門將：古拉施斯 後衛：安達博卡、韋利柯賓、艾迪拿施沙拉爾 中場：洛夫蘭西斯、基連希士拿、阿當拿基、安達斯舒哈化、阿迪拿費奧拿 前鋒：施沙拉爾、路蘭沙拉爾

葡萄牙正選陣容：4-3-3

門將：魯爾柏迪斯奧 後衛：尼爾遜施美度、魯賓戴亞斯、比比、拉菲爾古里路 中場：般奴費南迪斯、威廉卡維奴、丹尼路彭利拿 前鋒：貝拿度施華、迪亞高祖達、C朗拿度

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【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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24路大軍名單（按圖放大）：

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：