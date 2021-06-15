歐國盃﹒不斷更新｜德國大戰法國深夜3時上演　齊睇兩軍正選陣容

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-16 02:48

歐洲國家盃最後一場首輪分組賽，F組的德國會在慕尼黑的主場迎戰法國。這場比賽會在香港時間深夜3時上演。

法國排出常用的4-3-3陣式，中場3人組選擇兩守一攻的組合，尼高路簡迪及拉比奧特會重守多於攻，給予保羅普巴更大的進攻自由度。另一有享進攻自由度的是基沙文，他可以跑到兩翼，亦可以在賓施馬及麥巴比身後支援。

德國排出一套經驗豐富的正選，平均年齡為28歲347日，是德國自2000年歐國盃對羅馬尼亞（30歲86日）以來，在大賽排出平均年齡最大的陣容。35歲的德國隊長紐亞第100次代表國家隊披甲，他是首位得到100頂「喼帽」的德國門將。德國今場以3中堅迎戰法國，魯賓高辛斯及甘美治在防守時會退至防線，形成5後衛。

法國正選陣容：4-3-3

門將：洛里斯 後衛：班捷文柏華特、派斯奴甘佩比、華拉尼、盧卡斯靴南迪斯 中場：拉比奧特、尼高路簡迪、保羅普巴 前鋒：基沙文、賓施馬、基利安麥巴比

德國正選陣容：3-4-3

門將：紐亞 後衛：馬菲亞斯真達、曉姆斯、魯迪格 中場：甘美治、根度簡、卻奧斯、魯賓高辛斯 前鋒：夏維斯、基拿比、湯馬士梅拿

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