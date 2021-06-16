歐國盃｜今屆最強後備奇兵　激活葡萄牙進攻　C朗梅開二度全靠他

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-16 04:02

葡萄牙在歐國盃F組首戰以3：0大勝匈牙利，看比數好像贏得輕鬆，但其實葡萄牙苦戰了80分鐘，到下半場更加有老鼠拉龜的感覺，反而匈牙利製造到愈來愈多威脅。為何葡萄牙可以在尾段突然連入3球贏波？不得不提主帥費蘭度山度士在71分鐘的換人，由拉法施華（Rafa Silva）入替貝拿度施華。葡萄牙的3個入球，全部來自拉法施華的傳球及突破。

歐國盃｜C朗拿度梅開二度破多項紀錄 葡萄牙末段連入匈牙利3球

葡萄牙上半場踢得虎虎生威，但到下半場就逐漸失去銳氣，開始組織不到攻勢打入匈牙利禁區，反而匈牙利的反擊更有威脅。葡萄牙教練費蘭度山度士在71分鐘才作出首個換人，由拉法施華入替貝拿度施華踢右翼。拉法施華上陣後踢法更具侵略性，樂意單對單挑戰對方，嘗試盤扭突破。

貝拿度施華離場，拉法施華在71分鐘入替。（網上片段截圖）

拉法施華積極逼搶對手。（Getty Images）

到81分鐘，費蘭度山度士再下兩劑猛藥，由連拿度辛捷士入替偏重防守又欠速度的威廉卡維奴，並由中鋒安達施華入替迪亞高祖達。不久，形勢大變，拉法施華站出來，製造了3個入球。

【拉法施華靚走位加傳中，製造葡萄牙第一個入球】

葡萄牙的3個入球，全部來自拉法施華在右路的發難。在84分鐘，般奴費南迪斯的直線，配合拉法施華的走位，找到匈牙利左後防的缺口。拉法施華帶波入到禁區傳中，雖然傳中球省到艾迪拿施沙拉爾，但仍落到拉菲爾古里路腳下，由他為葡萄牙射成1：0。

【拉法施華在86分鐘博到12碼】

兩分鐘後，拉法施華又再推波入到禁區，逼到匈牙利中堅韋利柯賓「犯天條」，將他拉跌。拉法施華為葡萄牙博到12碼，C朗拿度駕輕就熟，在87分鐘射成2：0。

【C朗與拉法施華精彩組織第三個入球逐格睇】

+ 2 + 2 + 2

最精彩的是92分鐘C朗的入球，當大家的焦點是C朗破紀錄時，不要忘記拉法施華的功勞。攻勢由禁區頂開始，C朗在偏右位置傳予身旁的拉法施華，之後走入禁區。拉法施華即傳入禁區予C朗，C朗橫傳予拉法施華，再跑向門前，而拉法施華都心有靈犀，再向前一傳，C朗接應後，推過門將射入。C朗及拉法施華連續兩次「撞牆」，撞穿了匈牙利的防線。

拉法施華是今場的無名功臣，後備入替製造了3個入球。（美聯社）

28歲的拉法施華效力賓菲加，一直都在葡超落班。他今場踢了19分鐘，有2次突破，25次傳球21次成功，成功率有84%，交出2次助攻，還博到1次犯規，這樣就為葡萄牙造了3個入球。

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

+ 3 + 3 + 3

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

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24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

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