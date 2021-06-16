世界盃外圍賽│港隊主帥約滿去留成疑　剖白心聲望跟港人同舟共濟

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-16 11:09

香港足球代表隊在世界盃外圍賽最後一輪慘敗於巴林腳下，連同2019年的東亞足球錦標賽在內，已經歷6連敗。 執掌港隊兩年的麥柏倫坦言難以理解球員半場失準原因，但約滿在即的他仍希望繼續跟港將建立未來。

港隊今場只踢了半場好波，上半場安永佳跟迪高一度有入球良機，讓球迷寄予厚望，惟換邊後球員水準突然大跌，教人費解。

葉鴻輝連環撲救仍難阻大敗 港隊轉戰亞洲盃附加賽

港隊下半場狀態突然下滑，最終慘吞巴林4蛋。（香港足總）

港隊突失準 主帥感困惑

領軍的港隊主帥麥柏倫形容上半場港隊反擊相當有危險性，明顯比前兩場有改善；然而他同對球員下半場表現感到不滿。

他透露，半場休息時提醒港將只需繼續做好上半場戰術便足夠，而換邊後兩隊陣容及踢法均沒有變動，球員突然卻像「熄了火」般，「我也不知道原因，這是個謎。賽後我問球員是否感到疲倦，但他們沒有回答。或許我半場應該換人，但當時我認為沒有必要。」

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重溫港隊煞科戰鬥巴林的比賽圖輯：（按圖放大）

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港隊短短5分鐘連失兩球，麥帥深信球員備受打擊，「這改變了士氣及整場比賽」。他特別讚揚門將葉鴻輝的連番撲救，並指稍後會重溫比賽片段，分析落敗原因。

對於球證今場判罰兩記12碼，更將這位芬蘭籍教練驅逐離場，他如此回應：「首個12碼，是球員狀態問題。第二球，我認為那不是犯規，而是巴林球員插水，我說出我的意見，結果被罰紅牌。」

港隊今場輸掉兩個12碼，麥柏倫直斥其中一個是對方插水所得，他在比賽時更因投訴而領紅。（香港足總）

去留成疑 麥柏倫望與港人同建未來

總結今趟巴林世盃外旅程，港隊首場以入球為觀眾帶來驚喜，然而氣勢在餘下兩戰卻無以為繼。麥帥重提港隊在政府嚴謹的防疫措施下，過去一年半缺乏集訓及比賽機會，球隊發展難跟其他強隊相比。

他認為今次是「學習的過程」，「整體來說球員已很不錯，但他們要有更好的體能。港超節奏比國際賽慢得多，未來會跟球會及教練相討，希望讓球員在體格及心理上做好準備。」

這位教頭執掌兩年，港隊戰績為1勝2和9負，期間入4球失24球，其合約將於6月底屆滿，足總今周五（18日）會召開特別董事會討論其續約事宜。

麥帥早前曾表明有意留任，他強調自己跟港人「坐埋同一條船」，仍希望為支持者帶來美好時刻，「我們仍有很遠的路要走。希望港隊能更頻密地集訓及比賽，讓球員透過實戰，並聆聽各種反饋去改進，這是建設未來的唯一方法。」

麥柏倫執教港隊已有兩年時間，今場會否是他最後一戰？（香港足總）

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按圖即睇球員由出發到抵埗後的隔離實況：