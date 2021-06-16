運動公社｜芬蘭俄羅斯場外恩仇難解　小國抗惡鄰居曾投靠邪惡核心

撰文： 運動公社 最後更新日期： 2021-06-16 15:06

芬蘭和俄羅斯在歐洲國家盃B組狹路相逢。兩軍在足球世界上，在世界以至歐洲，均不在前列。雙方在歷史上的分和合，比起足球場內的對決，或許更為吸引。 撰文：高俊賢＠運動公社

芬蘭之於俄羅斯，曾是後者對外經貿活動的門戶，難怪有人把雙方關係跟中港對照。而芬俄兩國合作之餘，亦有邊境衝突，後來演變成著名的「冬季戰爭」（Talvisota）。

芬蘭曾經被俄羅斯統治，關係緊密。19世紀以前，瑞典稱霸北歐，控制芬蘭。由於瑞典在大北方戰爭不敵彼得一世領導的俄羅斯，芬蘭以公國形式改投俄羅斯帝國麾下（由俄國沙皇兼任芬蘭大公），並且享有高度的自治權。

曼納海姆將軍在二戰後成為芬蘭總統，曾在2004年在芬蘭傳媒的選舉中，獲選為「最偉大芬蘭人」。（SA-kuva）

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但到了19世紀末，俄羅斯國內的民族主義情緒高漲，加快同化芬蘭，措施包括解散芬蘭軍隊、強制要求芬蘭人於俄軍服役，以及確立俄語作為芬蘭政府部門的官方語言，於是激起後者的反抗。芬蘭於對俄羅斯，甚至後來的蘇聯，是西北邊境的重要屏障，惟具備高度的獨立性。俄國擔憂芬蘭隨時落入西方力量（尤其是德國）之手，進而威脅聖彼得堡（後來改稱列寧格勒）的安全。另一方面，芬蘭國內長期滋生仇視蘇俄的情緒，領導人曼納海姆將軍（Carl Gustaf Emil Mannerheim）昔日就是反抗蘇聯的白軍領袖，更引起蘇聯的戒心。

冬季戰爭為時僅多於3個月，估計死亡及失蹤者逾15萬人，卡累利阿地區處處頹垣。（SA-kuva）

為了鞏固西北安全，蘇聯一直警惕芬蘭這個近鄰，並且多番要求修正邊界。例如蘇芬接壤的卡累利阿（Karelia）地區，西部被芬蘭控制，東部劃歸蘇聯統治。1939年，蘇聯借故挑起對芬蘭的「冬季戰爭」，造成大量傷亡。芬蘭後來一度投向納粹德國陣營，希望從蘇聯手上全面解放卡累利阿。

芬蘭在二戰期間，為求收復卡累利阿地區，曾一度與納粹德國結盟。納粹獨裁者希特勒（中）曾經造訪兼芬蘭。（SA-kuva）

冬季戰爭以蘇聯慘勝，簽訂《莫斯科和平條約》告終，芬蘭割讓部分卡累利阿地區。東卡累利阿後來成為蘇聯加盟共和國，如今成為俄羅斯聯邦的一部分。東卡累利阿境內一直都有呼聲重投芬蘭懷抱，但是境內已住在大量來自俄羅斯、烏克蘭等地的移民。芬蘭國內對於是否迎接卡累利阿的回歸，意見並不一致，因為不少人均擔心此舉會增加芬蘭人的社會成本。

列馬倫代表國家隊上陣137次，當時芬蘭仍為歐洲弱隊。（Getty Images）

提起卡累利阿，不得不講芬蘭足球傳奇列馬倫（Jari Litmanen）的出身。列馬倫曾效力阿積士、巴塞隆拿、利物浦等強隊，是90年代聞名歐洲的進攻中場。這位芬蘭足球史上最成功球員，雖非生於卡累利阿，卻是卡累利阿人。列馬倫雙親曾是足球員，父親Olavi所效力的Reipas Lahti，由二戰期間被蘇聯驅逐的卡累利阿人成立。列馬倫服役年代具有強烈的愛國心，並喜歡高唱芬蘭國歌。

列馬倫在1995年歐聯助阿積士封王。（歐洲足協）

芬蘭足球史上最成功球員列馬倫，家族正正來自芬俄邊境的卡累利阿地區。（Getty Images）

時至今日，俄羅斯依然密切關心芬蘭的一舉一動，包括限制芬蘭加入北約，以免對方進迫西北家門口。大國門前，芬蘭的命運始終受制於強鄰，但回到足球場上，他們能否像冬季戰爭般迎頭痛擊敵人，值得球迷期待。

芬蘭歷來首次打入歐國盃決賽周，首仗遇上突發事件。普贊柏路飛身一頂，帶來史上首勝。（Getty Images）

芬蘭在首仗對丹麥，發生丹麥中場基斯甸艾歷臣場上休克事件，最終意外爆冷以1:0獲勝。俄羅斯則被3球大敗同組最強球隊比利時腳下。

俄羅斯近年對芬蘭全勝，且看首仗慘敗比利時腳下後，能否扳回一城。（Getty Images）

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