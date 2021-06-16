撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-16 19:04

歐洲國家盃「死亡F組」首戰，法國以曉姆斯的烏龍球奠勝，中場普巴居功至偉，開啟「國家隊模式」後，除了盡顯傳送功力外，全場助攻助守，表現八面玲瓏。看到普巴如此全面的發揮，曼聯球迷或許不禁牙癢癢，「點解佢踢曼聯無咁勁？」

歐國盃周二（15日）深夜重頭戲，法國一球勝出「德法大戰」，旗開得勝，效力曼聯的中場普巴，今仗表現八面玲瓏。

法國靠曉姆斯擺烏龍挫德國 麥巴比賓施馬各「食詐糊」

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普巴在進攻方面的建樹不在話下，一記極具視野的傳送，盧卡斯靴南迪斯傳中引致曉姆斯尷尬地擺烏龍開紀錄。此外，法國下半場兩球「詐糊」，同樣由普巴策動，可惜悉數越位在先入球無效。

【德國中堅曉姆斯20分鐘擺烏龍的一刻】

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Can we talk about this pass from Paul Pogba??... pic.twitter.com/Xpigwx5Ywx — Vince (@Holdmy6ixBDs) June 15, 2021

普巴連防守亦有貢獻，全場錄得13次對抗成功及12次取回控球權，數據冠絕全場。德國中場根度簡上半場禁區內起腳，普巴及時回防飛鏟，令對手受壓下射出界。這名28歲的曼聯中場今仗攻守兼備，獲選為最佳球員實至名歸。

魯迪格守普巴化身德國鹹豬手 滑翔傘亂入迪甘斯嚇親

普巴今仗十分活躍，全場助攻助守。（Getty Images）

早在2018年世界盃，普巴在法國的表現特別出色，猶如啟動了「國家隊模式」，為何改披曼聯球衣，普巴就不能發揮這種威力，難道法國球衣有神秘力量？對比球衣，主教練迪甘斯的「說明書」正是分別所在。

根據迪甘斯過往的排陣，普巴與尼高路簡迪是中場的「鐵膽」，覆蓋率極高的簡迪充當最強後盾，直接解放普巴，而二人同場下已創出連續28場不敗的佳績。翻查「德法大戰」的排陣，迪甘斯安排了簡迪﹑普巴及拉比奧特合組中場線，在前場自由度極大，使他可以無後顧地在前場組織攻勢。

簡迪擔當普巴的最強後盾，使普巴可以無後顧地在前場游走。（Getty Images）

若果要將普巴的作用放大，他亦需要極大的自由度，這一點普巴在曼聯陣中亦難以做到，事關蘇帥不時將普巴移後至「8號位」，夥拍麥湯米尼或費特，當普巴需要兼顧防務，當然分身不瑕。

普巴偶爾在曼聯移後至防中，與麥湯米尼負責防務。（資料圖片／Getty Images）

在曼聯的體系中，普巴更像一個配角球員。在蘇斯克查的心目中，般奴費南迪斯才是中場線的主角，擔當起組織攻勢的責任，攻勢同樣圍繞這名葡萄牙中場，反而普巴的感覺更像扶持般奴。

蘇斯克查曾經向迪甘斯偷師，模仿法國隊的排陣，安排普巴出任擅長的左中場，去季作客擊敗熱刺一仗更是代表作，以普巴為中心，前場表現極具侵略性。

普巴雖好，亦要有綠葉扶持，法國陣中有簡迪及拉比奧特為普巴遮風擋雨；在曼聯陣中，一對防中是麥湯米尼及費特，在級數上亦與簡迪有分別，一旦普巴只顧進攻而失位，未必可以立即彌補他的位置，放大了普巴的不足，或許曼聯球員整體級數不足才是最大的問題。

在曼聯陣中，蘇斯克查慣常以般奴充當重心，普巴的角色更像配角。（資料圖片／Getty Images）

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