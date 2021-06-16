歐國盃｜葡萄牙C朗影響力驚人　可口可樂股價直插卻大方回應

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-16 15:43

葡萄牙球星C朗拿度日前向可口可樂「挑機」，公然在鏡頭前移走汽水、以清水取代。事件被指觸發可口可樂市值大跌，這所上市公司卻大方回應。

葡萄牙在今屆首場歐國盃分組賽以3：0輕取匈牙利，隊長C朗拿度個人梅開二度，創造驚人紀錄。然而賽前他在記者會上將桌上兩瓶汽水移走並換上清水、「大戰」可口可樂場面仍受熱議。

【C朗搬走贊助商汽水逐格睇】

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可口可樂蒸發上億市值

據多間外地媒體報導，可口可樂股價在上周五（14日）收市時為56.1美元，但周一（16日）C朗突然舉起清水、講了一句「Agua（水的葡萄文）」，可樂股價在記招後應聲下跌至55.22美元，跌幅近1.6%。

而根據估算，可口可樂市值也因此從2420億美元，大減至2380億美元，市值損失了近40億美元，即約310億港元，可見C朗在全球的影響力有多強大。

可口可妹股價在周一開市後大跌，被指跟C朗的舉動有關。（網上圖片）

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【C朗搬走贊助商汽水片段】

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! 😂



He moved them and said "Drink water" 😆pic.twitter.com/U1aJg9PcXq — FutbolBible (@FutbolBible) June 14, 2021

汽水龍頭大方回應

可口可樂是歐國盃官方贊助商，早前有指C朗或因而受歐洲足協罰款，但當局至今仍未有任何表示。而似乎就連汽水龍頭也買C朗怕，可樂在事情發生翌日終開腔回應，言論大方得體。

可口可樂發言人指，球員在出席記者會時會獲提供清水、可口可樂與無糖可樂3種飲品，「每個人也有不同的口味和需求，大家都有權利選擇自己喜愛的飲品。」

▼▼▼點圖看：C朗歐國盃屢創紀錄 ▼▼▼

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