歐國盃｜俄羅斯主場苦戰險勝芬蘭　俄軍中場突破5人包圍燙射死角

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-16 23:10

歐國盃分組賽次輪展開，B組「鄰居」對戰，首戰慘敗的俄羅斯主場鬥芬蘭，踢成混戰。雙方在攻守水平均屬一般，俄羅斯憑米蘭卓克上半場妙射，一箭定江山。

芬蘭首仗對丹麥，因丹麥中場大腦基斯甸艾歷臣疑心臟病發暈倒，暫停一段時間，及後由普贊柏路（Joel Pohjanpalo）飛身勁頂，爆冷險勝1：0。俄羅斯則淨吞比利時3蛋。

運動公社｜芬蘭俄羅斯場外恩仇難解 小國抗惡鄰居曾投靠邪惡核心

這名效力德甲柏林聯的前鋒，今仗再展功架。芬蘭在開場4分鐘，由拉達拿（Jukka Raitala）右路發動突擊傳中，普贊柏路再次施展飛頂功架，力壓兩名俄羅斯球員勁頂破網，惟VAR顯示他在傳中時膊頭突出，入球因越位無效。

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普贊柏路飛頂，有姿勢有實際，可惜越位。（Getty Images）

兩軍防線並不嚴密，雙方前鋒頗易「搵食」。俄羅斯驚魂甫定，重新策動攻勢，10分鐘一次從左路地面傳送到右路，交到奧斯多耶夫（Magomed Ozdoyev）腳下，他決定撞射，可惜一飛沖天去。20分鐘，普贊柏路接應直線突破越位，形成半單刀狀態，惟起腳時遇上後衛迪維耶夫（Igor Diveyev）飛剷，僅僅擋出界外。

俄羅斯在上半場逐漸控制戰局，多數時間壓在芬蘭後場圍攻，終於在補時兩分鐘打破缺口。阿歷斯米蘭卓克（Aleksei Miranchuk）與迪斯尤巴（Artem Dzyuba）撞牆後，殺入禁區，在5名芬蘭球員包圍下，左腳一記美妙燙射，直飛左上角，在完半場前先拔頭籌。

米蘭卓克在上半場補時巧妙燙射，人叢中找到「私家路」直飛死角入網。（Getty Images）

米蘭卓克找到芬蘭後備「私家路」（按圖放大）

芬蘭在下半場積極反撲，主力射手迪姆普基（Teemu Pukki）53分鐘在禁區頂起腳，惟角度欠奉被救出。66分鐘，後備上陣的謝馬列甸洛夫（Rifat Zhemaletdinov）右路大斜線式疾走，切入禁區左路施射，越過門將哈迪基（Lukas Hradecky），可惜斜出大約兩個波位，未能拉開記錄。72分鐘，古斯耶耶夫（Daler Kuziaev）左路接應，控到「第二時間」燙射右下角，被哈迪基「飛到盡」托出底線。芬蘭雖然逼近俄羅斯危險地帶，但未能製造威脅，結果俄羅斯最得本屆賽事第一場勝仗。

歐國盃B組：俄羅斯1: 0芬蘭（按圖放大）

俄羅斯賽後2戰3分，憑對賽成績較佳壓過芬蘭，暫列第2。B組另外兩支球隊將於明晚（17日）對碰。奪冠熱門兼B組榜首比利時，將會作客丹麥。

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歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

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24路大軍名單（按圖放大）：

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：