【歐國盃．不斷更新】加里夫巴利擔正　威爾斯對土耳其12點開波

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-16 23:43

歐洲國家盃A組，威爾斯對土耳其在巴庫上演。

比起揭幕戰3球不敵意大利，土耳其今場的正選有兩處調動，卡恩阿耶漢取代上仗擺烏龍的祖雲達斯中堅美列迪美羅擔正，另一個位置是辛基斯安達頂替耶斯斯。至於威爾斯就以不變應萬變，正選與上場踢和瑞士一樣，依靠1.96米高的中鋒基化摩亞為「攻城槌」，丹尼爾占士、加里夫巴利及艾朗藍斯支援。

土耳其正選陣容：4-5-1

門將：烏古簡卡基亞 後衛：薛基施歷、卡恩阿耶漢、蘇恩古、烏密特美拉斯 中場：簡倫卡拉文、查漢奴古、奧基約高斯魯、奧辛杜芬、辛基斯安達 前鋒：布拉卡爾馬斯

威爾斯正選陣容：4-2-3-1

門將：丹尼禾特 後衛：干拿羅拔斯、麥菲咸、祖朗頓、賓戴維斯 防中：祖阿倫、祖摩利 攻中：加里夫巴利、艾朗藍斯、丹尼爾占士 前鋒：基化摩亞

編輯精選歐國盃首輪最佳陣容（4-3-3）：

+ 5 + 5 + 5

其他在首輪表現優異的球員：

+ 3 + 3 + 3

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【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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24路大軍名單（按圖放大）：

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：