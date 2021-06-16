歐國盃．不斷更新｜艾朗藍斯單刀射入　巴利操刀12碼炒飛機

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-17 01:46

歐洲國家盃A組，威爾斯對土耳其在巴庫上演。兩隊上半場互有攻守，各有具威脅的埋門，當中艾朗藍斯在24分鐘突破越位，單刀埋門，但他相當「大嘥」地一腳炒高。不過，他在42分鐘再獲單刀機會，這次就一射入網，幫威爾斯領先1：0。

比起揭幕戰3球不敵意大利，土耳其今場的正選有兩處調動，卡恩阿耶漢取代上仗擺烏龍的祖雲達斯中堅美列迪美羅擔正，另一個位置是辛基斯安達頂替耶斯斯。至於威爾斯就以不變應萬變，正選與上場踢和瑞士一樣，依靠1.96米高的中鋒基化摩亞為「攻城槌」，丹尼爾占士、加里夫巴利及艾朗藍斯支援。

威爾斯今場的戰術簡單直接，主要有兩招，第一招是從左路進襲，以傳中轟炸土耳其的禁區，靠基化摩亞在門前製造威脅；另一招就是靠加里夫巴利的視野及傳球，配合艾朗藍斯的走位，撕破土耳其的中路防線。在6分鐘，加里夫巴利放直線，艾朗藍斯入楔，騙過蘇恩古後起腳被烏古簡卡基亞撲出。

藍斯初段騙過蘇恩古後一射被撲出。（路透社）

土耳其在9分鐘於右路快開罰球，辛基斯安達接應後，右路傳中，老將布拉卡爾馬斯一射被丹尼禾特救出底線。

布拉卡爾馬斯上半場的射門無功而還。（路透社）

13分鐘，威爾斯再次在左路發難，丹尼爾占士底線斬高波入禁區，基化摩亞盡顯身高優勢，力壓對方守將一頂但高出。

巴利今場頻頻放波予藍斯，上半場3次撕破土耳其防線。（路透社）

24分鐘，加里夫巴利找到後上入楔的艾朗藍斯，以一記妙傳送後者入禁區。藍斯突破越位，單對單面對烏古簡卡基亞，但他一腳炒高，浪費了這個開紀錄的絕佳機會。不過，這球都曝露了土耳其防線中路的漏洞。

藍斯錯失單刀，他自己都難以置信。（路透社）

29分鐘，土耳其靠死球製造威脅，卡恩阿耶漢接應角球一頂，威爾斯防中祖摩利在門柱旁護到空門。

【藍斯完半場前接應巴利長傳射入】

+ 4 + 4 + 4

今場巴利與藍斯的連線極具威脅，雖然藍斯之前浪費了兩次巴利製造的好機會，但巴利的輸送源源不絕。在42分鐘，兩人又顯默契，巴利見到藍斯入楔禁區，即在中場右路以左腳放高波入禁區。藍斯在薛基施歷及卡恩阿耶漢之間跑入禁區，加上蘇恩古包了越位，他用心口控下巴利的長傳，一氣呵成，右腳射入，為威爾斯半場領先1：0。

落後的土耳其在半場換入兩人，上仗打正選的美列迪美羅及耶斯斯入替。土耳其的攻勢主要靠死球，他們在54分鐘的一次角球進攻，開往遠柱由美列迪美羅頂入中路，卡恩阿耶漢加多一頭，爾馬斯門前一射高出。

【爾馬斯在角球進攻中一射高出】

威爾斯繼續踢得生龍活虎，干拿羅拔斯在58分鐘右路傳中，藍斯的射門被救出。60分鐘，巴利在左路推進，入到禁區，被薛基施歷絆跌。威爾斯獲得12碼，但巴利主射越楣而去。

上次歐國盃在非互射12碼時段中，有球員射12碼炒到完全不中目標，已經是2000年那屆西班牙對法國的魯爾。

【巴利12碼「宴客」】

+ 3 + 3 + 3

79分鐘，今場常常接應巴利妙傳的藍斯投桃報李，右路傳中，巴利在遠柱力壓美列迪美羅跳頂，被烏古簡卡基亞救到。

土耳其依然只能靠角球，到87分鐘有個好機會，美列迪美羅力壓麥菲咸一頂，但過不到威爾斯門將丹尼禾特。

土耳其正選陣容：4-5-1

門將：烏古簡卡基亞 後衛：薛基施歷、卡恩阿耶漢、蘇恩古、烏密特美拉斯 中場：簡倫卡拉文、查漢奴古、奧基約高斯魯、奧辛杜芬、辛基斯安達 前鋒：布拉卡爾馬斯

威爾斯正選陣容：4-2-3-1

門將：丹尼禾特 後衛：干拿羅拔斯、麥菲咸、祖朗頓、賓戴維斯 防中：祖阿倫、祖摩利 攻中：加里夫巴利、艾朗藍斯、丹尼爾占士 前鋒：基化摩亞

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+ 5 + 5 + 5

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+ 2 + 2 + 2

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