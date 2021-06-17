歐國盃　不斷更新｜意大利主場鬥瑞士　基亞連尼頂入「食詐糊」

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-17 03:23

歐洲國家盃A組分組賽，意大利迎戰瑞士。

相比揭幕戰大勝土耳其3：0，意大利今場作出一個正選變動，由迪羅倫素取代受傷的費奧倫斯踢右閘。至於瑞士就沿用上場踢和威爾斯的陣容，由梳頓沙基利支援比列安保路及施費洛域攻堅。

意大利左閘史賓亞蘇拿上場表現八面玲瓏，今仗亦活躍，開波10分鐘落到底線傳中，但恩莫比尼頭槌頂高。19分鐘，恩斯治尼開出角球，意大利隊長基亞連尼起跳，與文路爾艾簡治及格列沙加爭頂，3人撞成一團，前兩名瑞士球員人仰馬翻，基亞連尼一腳抽入。不過，經視像助理裁判檢查後，發現基亞連尼爭頂時手部觸撞到皮球，所以他手球在先，入球無效。

意大利正選陣容：4-3-3

門將：基安盧基當拿隆馬 後衛：迪羅倫素、邦路斯、基亞連尼、史賓亞蘇拿 中場：尼高路巴列拿、佐真奴費路、文路爾盧卡迪利 前鋒：杜文尼高貝拉迪、恩莫比尼、恩斯治尼

瑞士正選陣容：3-4-3

門將：恩尼森馬 後衛：尼高艾維迪、法比安舒哈、文路爾艾簡治 中場：奇雲麥巴布、費奧拿、格列沙加、列卡度洛迪古斯 前鋒：比列安保路、施費洛域、梳頓沙基利

編輯精選歐國盃首輪最佳陣容（4-3-3）：

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其他在首輪表現優異的球員：

+ 3 + 3 + 3

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【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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24路大軍名單（按圖放大）：

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：