歐國盃｜加里夫巴利變傳球大師造就隊友　射失12碼仍難掩隊長光芒

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-17 08:12

儘管加里夫巴利已經不能用速度「屈機」帶波硬闖禁區入波，儘管他將12碼的大好機會炒高，但仍難掩這名31歲威爾斯隊長的光芒。他為隊友製造了5次絕佳入球機會，創歐國盃有紀錄以來的新高。 在上半場，他的視野及傳球，加上艾朗藍斯的走位，3次精彩地撕破土耳其防線，當中藍斯把握到一次射入。完場前，巴利再乘對方鬆懈之機，接應短角球沿底線入禁區，助攻干拿羅拔斯擴大比數，鎖定勝局。一個看通大局兼會傳球的巴利，說不定比以前那位「屈速」及「爆射」的巴利更強。

威爾斯上半場領先土耳其的關鍵是巴利及藍斯的連線，他們一個傳球，另一個走位，一次又一次從土耳其的後防漏洞中找到機會。6分鐘，巴利放直線，藍斯竟無人看管，跑入禁區接應，他騙過蘇恩古後起腳，但被烏古簡卡基亞撲出。

藍斯及巴利今場盡顯默契，兩人多次撕破土耳其防線。（Getty Images）

更詳盡戰情：歐國盃｜巴利12碼「宴客」但獻兩精彩助攻 威爾斯擊敗土耳其

24分鐘，巴利及藍斯再找到土耳其後防中路的漏洞。巴利找到後上入楔的藍斯，以一記妙傳送後者入禁區。藍斯突破越位，單對單面對烏古簡卡基亞，但他一腳炒高。

巴利今場雖然沒有入球，但他的傳球很有威脅。（Getty Images）

藍斯兩次失機後，巴利還為他製造第3次良機。在42分鐘，兩人又顯默契，巴利見到藍斯入楔禁區，即在中場右路以左腳放高波入去。藍斯在薛基施歷及卡恩阿耶漢之間跑入禁區，加上蘇恩古包了越位，他用心口控下巴利的長傳，一氣呵成，右腳射入，威爾斯得以半場領先1：0。

【逐格睇巴利精彩長傳助攻藍斯】

談到上半場一而再造就藍斯，巴利賽後說：「藍斯都入楔了幾次。自我們拍檔以來，都經常有這種連線。」藍斯就慶幸自己把握到第3次機會，他說：「這令我鬆口氣，因為我之前錯失了兩次。」

一球領先並不穩健，土耳其的角球攻勢屢次形成險象，巴利亦希望攻入多球。60分鐘，巴利在左路推進，入到禁區，被薛基施歷絆跌。威爾斯獲12碼，但巴利主射越楣而去。

【巴利12碼「宴客」】

+ 3 + 3 + 3

巴利沒有受12碼「宴客」困擾，之後繼續活躍。79分鐘，藍斯投桃報李，傳中予巴利，巴利施展彈跳力，力壓美列迪美羅一頂，被烏古簡卡基亞救到。完場前，巴利找到機會沿左路底線推進，腳面一射被撲出。在之後的角球，巴利沒有打算拖時間到完場，他發現查漢奴古鬆懈，即接應短角球，沿底線殺入禁區，這次他沒有獨食射門，而是傳給隊友干拿羅拔斯射成2：0完場。

【巴利接短角球助攻干拿羅拔斯】

+ 2 + 2 + 2

威爾斯領隊羅拔佩治大讚巴利的心態成熟，沒有被射失12碼影響，他說：「巴利戴得上隊長臂章，總有原因的。球場上，每個人總會遇到挫折，射失12碼都是比較難受的打擊。不過，如果他沒有參與那個角球，沒有發現到那個機會，我們就無法攻入第2球。這是他的功勞，也是他展現的級數。」

巴利賽後向威爾斯職球員講話。（Getty Images）

巴利賽後說：「我的確射失了12碼，但我覺得自己踢出水平，幫到球隊繼續前進。我們最需要的是勝利，我們製造到第2個入球，就可以終止這場比賽的懸念。」

Gareth Bale created five clear-cut chances for Wales in their Euro 2020 win over Turkey this evening - the first player in recorded Euro history (since 1980) to create this many in a match.



This was a top performance from Wales, so we look at the stats.#WAL #TUR #Euro2020 ⬇️ — The Analyst (@OptaAnalyst) June 16, 2021

巴利今場5次攻門，2次中目標，但更亮眼的是他的傳球，他今次5次為隊友製造出絕佳機會，創歐國盃自1980年有紀錄以來，單場創造絕佳機會的數目；排在巴利之後的是米高勞特立、伯金、施丹、費高、洛賓及史奈達，這名名將試過單場創造3次絕佳機會。巴利5次創造機會，幸好隊友都能把握到2次，令巴利得到2次助攻。

巴利當選今場最佳球員，實至名歸。（Getty Images）

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