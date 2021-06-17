【歐國盃】英格蘭馬古尼有望復出　卡尼正選位受質疑親自回應

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-17 14:11

英格蘭香港時間明晚深夜於歐國盃D組鬥蘇格蘭，首仗缺陣的中堅哈利馬古尼揚言自己準備好隨時復出。英軍主帥修夫基則明言，比賽名單會有輪換。

於歐國盃首仗擊敗克羅地亞的英格蘭，香港時間明晚深夜會跟「宿敵」蘇格蘭合演D組戲碼。英軍賽前傳來好消息，上月初足踝韌帶受傷的防線重心哈利馬古尼雖在首戰缺陣，卻有望復出。

英國傳媒報導，這位中堅向主帥修夫基自動請纓，他於受訪時道：「我感覺很好，足踝的情況已經穩定下來。我已準備好，非常渴望出場。」

英格蘭中堅馬古尼如常操練，自言已準備好隨時上陣。（Getty Images）

據指，馬古尼上周四才恢復跟隨大軍操練，只花約一周時間就已極速進入狀態，體能等各方面都讓醫療及教練團隊感到相當驚訝。

他透露自己跟修夫基一直保持溝通，「受傷後我經常跟他聯繫，告訴他康復進度。他向來都很信任我，給予我很大信心。」英軍今場只要取勝便確保出線資格，外界預計修夫基未必會冒險派馬古尼擔正，更有可能讓他在分組賽最後一輪才上陣輕舒腳頭。

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三子料被剔出比賽名單

今屆歐國盃大會容許每隊徵召最多26人，但每場比賽大軍名單就只得23個名額；隨着馬古尼復出，修夫基明言會「輪換」，以維持隊內士氣。

英格蘭首仗有芝維爾、查頓辛祖及馬古尼做「啦啦隊」，相信3人今場會重返名單；而英國媒體就估計，曼聯左閘勞克梳爾、阿仙奴新星布卡約沙卡跟以替補身份入選的賓韋特會成為今場「幸運兒」，被剔出比賽名單。

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卡尼正選位危危乎？

這也意味在修夫基執掌下，英軍內沒有球員是必然正選，就連當家射手哈利卡尼也一樣。這位英軍隊長上仗全場僅得一次中目標埋門，下半場也一度浪費黃金機會，近門接應隊友傳送炒高，結果尾段被卡維特利雲入替。

哈利卡尼（左一）上場門前失機，尾段被隊友入替。（Getty Images）

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有聲音指英軍應嘗試以卡維特利雲擔正，利物浦名宿加歷查也直言，卡尼的角色跟上屆世界盃時不同，「他位置墜後了，幫球隊組織攻勢，而非只留在最前數糊。所以他不會再踢足全場，必須接受事實。」

對於自己的上陣機會，這位熱刺前鋒則這樣回應：「你應該去問修夫基，這非我能決定。我跟卡維特利雲有良性競爭，我會盡力訓練和比賽，目標是貢獻球隊、帶領隊友一起贏波。」

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