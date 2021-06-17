歐國盃　不斷更新｜丹麥早段領先比利時　第10分鐘全場鼓掌送祝福

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-18 00:40

歐洲國家盃B組，丹麥在哥本哈根的帕肯球場面對比利時。開波2分鐘，丹麥前場逼搶奏效，賀積查治傳予尤素夫保臣射入開紀錄。

【現場球迷祝福艾歷臣】

+ 3 + 3 + 3

在官方的開波儀式上，出現了大型的艾歷臣10號球衣。（路透社）

在主場球迷的吶喊助威下，丹麥很快入局，前場壓逼比利時。在2分鐘，比利時中堅積臣丹拿雅傳球失誤，丹麥中場賀積查治搶到之後，傳予禁區內的尤素夫保臣，保臣起右腳射入，為丹麥早段領先1：0。

尤素夫保臣這個入球在99秒出現，是歐國盃史上第2快的入球，史上最快的入球是2004年俄羅斯對希臘，卡真高（Dmitry Kirichenko）在65秒射入。

【尤素夫保臣為丹麥開紀錄】

+ 2 + 2 + 2

丹麥氣勢如虹，乘勝搶攻，左閘米希利在5分鐘殺到入禁區，過了艾達韋列特一射，被比利時門將泰拔高圖爾斯救出。6分鐘，米希利再在左路發難，這次就傳中到遠柱，由另一邊的丹尼爾華斯頭槌攻門，再被高圖爾斯接住。

踏入第10分鐘，比利時從左路轉方向到右路，杜根夏薩特長傳給艾達韋列特，艾達韋列特再傳給邊路的梅尼亞。在10分鐘12秒，梅尼亞接到波後不再推進，也不傳球，雙方很有默契地暫停球賽。全場球迷、雙方球員及球證都一起鼓掌，為身在醫院的艾歷臣打氣，直至比賽踏入第11分鐘，比利時繼續傳球，再度組織。

35分鐘，丹麥前鋒丹斯加特闖入禁區，避過杜根夏薩特的防守起腳，泰拔高圖爾斯落地伸盡手都救不到，皮球最終僅在柱邊出界。

丹麥正選陣容：3-4-3

門將：卡斯柏舒米高 後衛：安達斯基斯坦臣、卡積亞、維斯達加特 中場：丹尼爾華斯、賀積查治、湯馬士迪蘭尼、米希利 前鋒：尤素夫保臣、丹斯加特、巴夫韋迪

比利時正選陣容：3-4-3

門將：泰拔高圖爾斯 後衛：艾達韋列特、積臣丹拿雅、維頓漢 中場：梅尼亞、泰利文斯、丹當斯卡、杜根夏薩特 前鋒：梅頓斯、盧卡古、恩歷克卡拉斯高

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+ 5 + 5 + 5

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