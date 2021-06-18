歐國盃　不斷更新｜迪比射入12碼助荷蘭領先　奧地利阿拉巴犯天條

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歐洲國家盃C組，荷蘭在阿姆斯特丹面對奧地利，靠迪比在11分鐘射入12碼領先1：0。

在9分鐘，奧地利的阿拉巴在禁區搶回皮球，打算推出禁區打反攻，但他推得太離腳，情急之下，在禁區邊踢中了荷蘭右閘杜費斯。經過視像助理裁判提醒，球證親自到場邊觀看慢鏡，判荷蘭獲得12碼。荷蘭派迪比操刀，在11分鐘射入，領先1：0。

本屆賽事12碼，失多入少（按圖放大）

荷蘭正選陣容：3-5-2

門將：史基倫堡

後衛：迪維積、馬菲斯迪歷特、戴利白蘭特

中場：杜費斯、迪魯恩、韋拿杜姆、法蘭基迪莊、雲安荷特

前鋒：韋格賀斯、迪比

奧地利正選陣容：4-4-2

門將：丹尼爾巴治文

後衛：史堤芬拉拿、德高域、軒迪列加、烏爾馬

中場：巴姆加特拿、舒拉加、干拉特賴馬、阿拉巴

前鋒：沙比薩、基哥列舒治

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