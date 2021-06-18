歐國盃｜迪比領荷蘭挫奧地利提早晉級　阿拉巴踢中堅頻頻失誤

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-18 05:10

歐洲國家盃C組，荷蘭在阿姆斯特丹面對奧地利，靠迪比在11分鐘射入12碼開紀錄，加上杜費斯換邊後把握快攻入波，幫荷蘭以2：0勝出，分組賽兩連勝，取得小組首名，成為第3支提早鎖定16強資格的球隊。

【杜費斯博到12碼，迪比射入】

+ 4 + 4 + 4

在9分鐘，奧地利的阿拉巴在禁區搶回皮球，打算推出禁區打反攻，但他推得太離腳，情急之下，在禁區邊踢中了荷蘭右閘杜費斯。經過視像助理裁判提醒，球證親自到場邊觀看慢鏡，判荷蘭獲得12碼。荷蘭派迪比操刀，在11分鐘射入，領先1：0。

本屆賽事12碼，失多入少（按圖放大）

阿拉巴今場有點慌失失，到24分鐘，荷蘭一次界外球由後場扔上前場，阿拉巴本可以簡單地心口控定解圍，但他轉身一漏，打算慢慢處理，怎料迪比高速跑往他身後，接應到這個界外球，再壓入禁區，凌空一抽，射中網側出界。

阿拉巴又犯錯，迪比入到禁區一射斜出。（路透社）

40分鐘，荷蘭左閘雲安荷特從左路放高波斜傳到右邊，前鋒韋格賀斯入到禁區腹地接應。他沒有貪功射門，而橫傳予無人看管的迪比，但迪比面對空門，離門6碼炒高，浪費了拉開比數的大好機會。

【迪比浪費拉開比數的機會】

荷蘭半場領先1：0。兩隊上半場控球平分秋色，荷蘭的攻門較多，有6次，但球員都欠帶射門鞋，只有迪比的12碼射中目標；至於奧地利就只得2次攻門，沒有中目標。

荷蘭在61分鐘的角球攻勢，迪比開出，韋格賀斯頂向中路，迪維積近門加多頭一頂，被反應快的丹尼爾巴治文撲出，馬菲斯迪歷特起腳補射，又被奧地利球員封出底線。

迪維積的近距離頭槌被丹尼爾巴治文救出。（路透社）

迪比在67分鐘鋪橋搭路，雖然他在中場遭阿拉巴緊纏，仍能接應後場的頭槌傳球，將皮球彈到左路，後備入替的當耶爾馬倫突破越位，高速推進，帶足半場，入到禁區，橫傳予杜費斯射入，荷蘭領先到2：0。杜費斯連續兩場分組賽都有入球。

【杜費斯幫荷蘭贏到2：0】

阿拉巴的防守表現令人失望。（路透社）

輸到兩球之後，阿拉巴開始壓前，更多參與進攻，有時到左路傳中，有時入楔禁區，到81分鐘更有腳禁區外的遠射，但未能命中目標。踢到84分鐘，奧地利才靠安尼斯禾的頭槌攻門，取得今場第一次中目標埋門，但被荷蘭門將史基倫堡接實。

最終，荷蘭以2：0擊敗奧地利，兩戰全勝，提早以小組首名晉級，16強會面對D、E或F組的第3名。

荷蘭在C組兩戰全勝，穩奪小組首名，提早晉級。（歐洲足協官網截圖）

荷蘭正選陣容：3-5-2

門將：史基倫堡 後衛：迪維積、馬菲斯迪歷特、戴利白蘭特 中場：杜費斯、迪魯恩、韋拿杜姆、法蘭基迪莊、雲安荷特 前鋒：韋格賀斯、迪比

奧地利正選陣容：3-5-2

門將：丹尼爾巴治文 後衛：德高域、阿拉巴、軒迪列加 中場：史堤芬拉拿、沙比薩、舒拉加、干拉特賴馬、烏爾馬 前鋒：巴姆加特拿、基哥列舒治

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+ 5 + 5 + 5

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：