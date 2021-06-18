歐國盃｜迪布尼登場了結「紅箭咀」丹麥　世界第一攻中拯救比利時

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-18 10:40

歐國盃B組分組賽，丹麥雖有士氣加乘，每人跑多一步，踢出「紅箭咀」的狀態，以超水準發揮狂攻比利時，但最終功虧一簣，先勝後負，全因一個人在下半場入替。他就是比利時中場奇雲迪布尼。

詳細戰況：歐國盃｜丹麥上半場將士用命輾壓比利時 奇雲迪布尼入替改寫戰局

說迪布尼上陣是力挽狂瀾也不誇張，因為比利時上半場全面捱打，踢了45分鐘只得1次攻門，前鋒盧卡古連在禁區觸球的機會都沒有。堂堂世界排名第1的球隊，被丹麥壓得透不過氣來。

迪布尼今場先列後備，到半場危急之際，才被換入場。（Getty Images）

歐國盃｜丹麥為艾歷臣而戰半場暴擊世界1哥 比利時將帥也震驚了

經過噩夢般的上半場後，比利時教練馬天尼斯調走梅頓斯，派迪布尼上陣。儘管丹麥換邊後的攻勢仍然拳拳到肉，但比利時有了細膩的迪布尼後，總算組織到像樣的攻勢，有了反擊的本錢。

【迪布尼助攻杜根夏薩特追平1：1】

55分鐘，迪布尼後場中路分到右邊，盧卡古接應，擺脫了維斯達加特及卡積亞後，他在右路推進，爆入禁區。盧卡古傳中，迪布尼接應，他沒有第一時間射門，而是冷靜地推橫，避開丹麥球員的搶截，再從容傳回中路，由門前的杜根夏薩特射入1：1。自2014年世界盃起，迪布尼在大賽為比利時獻出8次助攻。

【迪布尼為比利時射成2：1】

+ 3 + 3 + 3

70分鐘，比利時陣地戰，盧卡古在右路進攻受阻，回傳泰利文斯。泰利文斯橫傳到禁區頂，杜根夏薩特背對龍門一撞，他的哥哥、另一名後備入替的球員夏薩特在娥眉月第一時間再橫傳，分到左路，迪布尼後上趕到，在禁區邊第一時間起腳射近柱入網，比利時反超前2：1。迪布尼入球後低調慶祝。

迪布尼用半場時間拯救了比利時。（Getty Images）

迪布尼賽後說：「教練派我入場時，要求我為球隊製造空位，而我入球了。不過，我不太想慶祝入球，因為我十分尊重丹麥的球迷。」

在上月底的歐聯決賽，迪布尼為曼城勇戰受傷，鼻骨及眼眶骨折，之後接受臉部手術，至今仗才復出。不過，迪布尼不像一位養傷了大半個月的球員，一落場即捉緊急速的比賽節奏，在丹麥洪流般的氣勢中找到定位，如燈塔般為潰不成軍的比利時指引方向，提供靈光一閃的進攻，從落後的陰霾中尋覓勝利的光芒。

Kevin De Bruyne's game by numbers against #DEN



100% shot accuracy

100% take-on rate

5 take-ons completed (most)

3 touches in the opp. box (most)

2 Big Chance Created (most)

2 chances created (joint-most)

2 shots

2 shots on target

1 goal

1 assist



King Kevin. 👑 pic.twitter.com/oSFH7uMR2m — Squawka Football (@Squawka) June 17, 2021

46分鐘，迪布尼入替；55分鐘，迪布尼送出助攻追平；70分鐘，迪布尼接應夏薩特橫傳射成2：1奠勝。數據網站統計，迪布尼今場5次盤扭突破，僅上陣半場已並列全場最多，他還為隊友製造了2次絕佳機會，其中1次成為助攻；他今場有2次埋門，2次都中目標，其中1次轉化為入球。

迪布尼盡顯世界級的級數。（Getty Images）

比利時教練馬天尼斯說：「如果你有留意迪布尼的足球生涯，你不會質疑他的才華。在半場時人們或者有疑問，但他有能力用自己的方法影響球賽。這不但是天賦才華，他還懂得如何去處理下半場。他不像一位暫別球場接受手術的球員。」後衛維頓漢賽後表示，全靠一班後備兵改變戰局，他說：「當迪布尼、夏薩特及韋素入場，改變了球場，他們帶來額外的實力。」

迪布尼後備上陣，貢獻入球及助攻各一。（Getty Images）

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