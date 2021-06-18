東京奧運｜大坂直美避戰溫網留力主場爭金　拿度棄戰今夏兩大賽

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-18 10:48

「一哥」祖高域早前捧走法網錦標後，以「金滿貫」為目標。 人各有志，被祖高域淘汰出局的拿度，卻以身體為首要考量，宣布退出月底的溫布頓及下月的東京奧運。 早前揭露飽受情緒問題所困的大坂直美，同樣宣布不會角逐溫網，並目標在奧運強勢回歸，力爭在日本主場奪金。

男子網壇「三大巨頭」費達拿﹑拿度及祖高域，即使年過30，威力依然不減，惟身體卻未如巔峰時期，需要好好照顧身體，才可延長網球生涯。

「泥地王」拿度早前意外地未能稱霸法網「主場」後，這名35歲的名將宣布不會出戰溫網及東京奧運兩項大賽。戰畢泥地賽季後，拿度需要時間好好休息，並指休息是為了走更遠的路，「退出永遠都不是容易的決定，但有時候需要好好傾聽身體的聲音，當我與團隊討論後，我認為這是正確的決定。我希望延長我的職業生涯，並維持高水平一段更長的時間。」

一哥反勝泥地王晉決賽 祖高域挫拿度 防疫禁令都要讓路

拿度年紀漸長，身體狀況大不如前，如今決定棄戰溫網及東京奧運。（資料圖片／Getty Images）

拿度如今的打法依然是體力型，年紀漸長，需要作出一定的取捨，漫長賽季中養好身體，養精蓄銳出戰部分賽事。

另外，法網爆冷首圈出局的添姆（Dominic Thiem），同樣宣布缺席東京奧運，這名奧地利球手希望將注意力放在未來兩個大滿貫，並希望征戰2024年巴黎奧運。

拿度曾贏得奧運單打及雙打的金牌。（資料圖片／Getty Images）

重溫法網4強祖高域挫拿度（按圖放大）

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除了拿度，女單的大坂直美（Naomi Osaka）同樣宣布退出角逐溫布頓。這名23歲的日本球手，早前因情緒問題而退出法網，如今透過經理人發聲明宣布退賽，並希望利用這段時間休養生息，享受與親友的時光，希望盡早步出情緒問題的困擾。

大坂直美突宣布退賽 缺席記者會惹爭議 名宿齊聲援

東京奧運在即，大坂直美如今再度退出大滿貫，不禁令人擔心她能否出戰奧運，直美在聲明中向球迷大派定心丸，稱將在東京奧運強勢回歸，力爭主場球迷面前奪金。

大坂直美在法網首圈後因情緒問題退賽，如今接連退出溫布頓。（資料圖片／Getty Images）

除了大坂直美，日本網球協會公布男單的錦織圭及西岡良仁，亦獲得奧運資格，31歲的錦織圭將第4度出戰奧運。

錦織圭即將第4度出戰奧運會。（資料圖片／Getty Images）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）