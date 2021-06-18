東京奧運｜香港運動員若於賽場表達政治理念　政府：或需停賽處分

撰文： 李思詠 最後更新日期： 2021-06-18 14:03

東京奧運7月23日揭幕，有議員今日於立法會民政事務委員會會議上，針對之前有運動員於海外賽事做出「51」手勢，建制派議員何君堯提問政府會否要求運動員於出發前簽署承諾書，並提醒運動員有機會觸犯國安法。 政府回應，運動員出發前需閱讀指引，不應將政治訊息帶入運動場，若違反指引或招致停賽等處分。

民建聯梁志祥及新民黨容海恩重提有劍擊運動員於2019年出戰世界盃期間，做出寓意「五大訴求，缺一不可」的「51」手勢，容更關注該3名隊員及後有否被處分。楊德強指沒有資料在手，徐英偉補充3人已不在今次比賽的名單上。

體育專員楊德強（右）表示，運動員出發東京奧運前需閱讀指引，不應將政治訊息帶入運動場，若違反指引或招致停賽等處分。（資料圖片；梁鵬威攝）

東京奧運香港劍擊隊共有8名選手取得奧運資格，包括男子花劍及女子重劍，他們將分別角逐個人賽及團體賽。

何君堯：相關行為或犯國安法

何君堯提問，政府會否要求運動員出發前簽署承諾書，確保不會在比賽期間有反政府行為，甚至提點運動員於海外做出相關行為，亦會觸犯國安法。徐英偉表示，運動員出發前需閱讀指引文件，若違反指引或招致停賽，他又提到過去在足球賽事中，有球迷噓國歌，足總遭國際足協罰款。

過去時有運動員於比賽表達政治理念

觀乎歷史，過去不時有運動員於賽場上表達政治理念。1968年墨西哥城奧運，男子200米金牌及銅牌、美國非洲裔運動員Tommie Smith及John Carlos於頒獎禮上戴起象徵黑人民權團體「黑豹黨」的手套，握緊拳頭指向天空，為黑人平權發聲；銀牌得主、澳洲白人選手Peter Norman，也在胸前別上奧林匹克人權計劃的襟章，以示支持平權。

這被視為反種族歧視經典場面，也是奧運史上最有名的抗議畫面「Black Power Salute」。

52年前在墨西哥奧運會頒獎台上抗議種族歧視的Tommie Smith、John Carlos與Peter Norman，獲國際田聯頒發年度主席獎。（國際田聯）

去年中美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警察暴力執法後死亡而引發的「Black Lives Matter」運動，全球有多個項目的運動員於比賽單膝下跪，以聲援黑人平權。