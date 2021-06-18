歐國盃　不斷更新｜ViuTV免費直播克羅地亞對捷克　即睇兩軍正選

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-18 23:33

歐洲國家盃D組，克羅地亞及捷克在香港時間今晚午夜0時在格拉斯哥交手，免費頻道ViuTV 99台會直播這場比賽。

克羅地亞上場以0：1不敵英格蘭，今場對蘇格蘭的正選作出兩個調動，首先是後防主將洛夫雲傷癒復出，取代卡列達卡亞擔正；在陣容上，「格仔軍團」今場較進取，由4-3-3改踢4-2-3-1，收起防中波索域，派多一名進攻球員比卡奴打正選。

克羅地亞正選陣容：4-2-3-1

門將：利華高域 後衛：禾沙積高、洛夫雲、杜馬高維達、加華度爾 防中：莫迪歷、高華錫 攻中：比列錫、卡拉馬歷、比卡奴 前鋒：列比錫

捷克正選陣容：4-2-3-1

門將：華斯歷克 後衛：華迪美高法爾、卡拿斯、施魯斯特卡、真保尼爾 防中：湯馬士賀利斯、湯馬士蘇錫克 攻中：馬素普斯、達列達、積及贊圖 前鋒：柏德列舒希克

編輯精選歐國盃首輪最佳陣容（4-3-3）：

+ 5 + 5 + 5

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24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：