歐國盃　不斷更新｜ViuTV免費直播克羅地亞對捷克　即睇兩軍正選

撰文：顏銘輝
最後更新日期：
歐洲國家盃D組，克羅地亞及捷克在香港時間今晚午夜0時在格拉斯哥交手，免費頻道ViuTV 99台會直播這場比賽。
克羅地亞上場以0：1不敵英格蘭，今場對蘇格蘭的正選作出兩個調動，首先是後防主將洛夫雲傷癒復出，取代卡列達卡亞擔正；在陣容上，「格仔軍團」今場較進取，由4-3-3改踢4-2-3-1，收起防中波索域，派多一名進攻球員比卡奴打正選。
克羅地亞正選陣容：4-2-3-1
門將：利華高域
後衛：禾沙積高、洛夫雲、杜馬高維達、加華度爾
防中：莫迪歷、高華錫
攻中：比列錫、卡拉馬歷、比卡奴
前鋒：列比錫
捷克正選陣容：4-2-3-1
門將：華斯歷克
後衛：華迪美高法爾、卡拿斯、施魯斯特卡、真保尼爾
防中：湯馬士賀利斯、湯馬士蘇錫克
攻中：馬素普斯、達列達、積及贊圖
前鋒：柏德列舒希克
編輯精選歐國盃首輪最佳陣容（4-3-3）：
+5
+5
+5
歐國盃A至F組介紹：
歐國盃A組｜ViuTV免費直播兩場首輪分組賽 意大利回歸大賽抽好籤
歐國盃B組｜比利時最強但一位置存隱憂 初哥芬蘭以守為攻鬥群雄
歐國盃E組｜西班牙受肺炎陰霾籠罩 利雲度夫斯基繼續單天保至尊
歐國盃F組｜上屆冠亞軍齊陷死亡之組 法德葡三熱門為出線爭崩頭
【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】
歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）
歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼
24路大軍名單（按圖放大）：
+18
+18
+18
每隊預計最佳陣容（按圖放大）：
+18
+18
+18