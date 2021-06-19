歐國盃　不斷更新｜英格蘭半場賽和蘇格蘭　史東斯初段頭槌中柱

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-19 04:06

歐洲國家盃D組重頭大戰，英格蘭會在溫布萊球場大戰蘇格蘭。雙方在上半場各有黃金機會，英軍初段有史東斯接應角球頂中柱，而蘇格蘭亦有奧當納的「窩利」射門被撲出，他們半場互交白卷。

【英格蘭正選11人（按圖放大）】

+ 5 + 5 + 5

比起首輪贏克羅地亞1：0，英格蘭今場作出兩個變動，換了一對左右閘，基爾獲加及捷比亞失去正選，改由列斯占士及勞基梳爾擔正，而其他位置就跟上場一樣，史達寧、菲爾科頓與哈利卡尼合作攻堅。哈利馬古尼及查頓辛祖已經傷癒，先列後備。英格蘭今場的正選平均年齡只有25歲31日，是他們史上在大賽排出過的最年輕陣容。

曼聯傳奇領隊費格遜入場觀賽。（路透社）

英格蘭領隊修夫基賽前講到換閘位的原因，他說：「我覺得他們（占士及梳爾）的用波技術對今場比賽非常重要。我們很滿意上場一對閘位的表現，但我們閘位的板凳深度真的很強大。」

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上仗不敵捷克的蘇格蘭就大變陣，正選換了4名球員，車路士小將比利基莫亞獲委以重任，與卡林麥基哥及約翰麥甘尼鎮守中場，曼聯的麥湯米尼相信會退後一格，擔任中堅，跟格蘭漢尼及傷癒復出的基蘭泰亞尼扼守防線。鋒線上，修咸頓的查阿當斯正選披甲，與賴登戴基斯拍住攻堅。

菲爾科頓今場踢右翼。（路透社）

今場有22500位球迷入到溫布萊捧場，比賽在大雨中開波。蘇格蘭今場踢法硬朗，甫開波就多次犯規，他們在4分鐘還找到英格蘭左路防守漏洞，由右翼衛奧當納落底傳中，查阿當斯的射門省中人。

【史東斯接應角球，頭槌中柱】

英格蘭漸漸站穩陣腳，菲爾科頓在11分鐘在右路發難，之後推入中路，傳予美臣蒙特在禁區頂一射，省中人出底線。在隨後的角球，美臣蒙特斬入禁區，史東斯無人看管一頂，中柱彈出，差點為主隊開紀錄。

哈利卡尼接應列斯占士傳中飛頂，未能中目標。（路透社）

英格蘭繼續向蘇格蘭施壓，史達寧在左路挑戰麥湯米尼，傳球通過了麥湯米尼「細龍門」，美臣蒙特趕到一射斜出。29分鐘，列斯占士右路傳中，哈利卡尼加速衝入禁區，飛身一頂，未能頂中目標。

1分鐘後，輪到蘇格蘭的傳中製造威脅，他們兩閘齊飛，安德魯羅拔臣過了列斯占士，左邊傳中至遠柱，右閘奧當納趕到，第一時間起腳一射，英格蘭門將比克福特落地快，精彩地撲出。兩隊在上半場頭30分鐘快上快落，十分精彩，各有開紀錄的黃金機會。

奧當納第一時間起右腳射門。（路透社）

比克福特精彩救出。（路透社）

到下半場尾段，兩隊稍為放慢節奏。蘇格蘭雖然牌面較弱，但後防組織嚴密，英格蘭控球在腳踢陣地戰時，也找不到方法撕破對方。英格蘭雖然上半場伺６成控球，但４次射門都不中目標，反而控球較少的蘇格蘭５射有１次中目標。兩隊半場踢成0：0。

在下半場，英格蘭繼續採取主動，史達寧、勞基梳爾、菲爾科頓等嘗試用短傳配合，但都被蘇格蘭化解。美臣蒙特在48分鐘從左路突然加速，推大位到禁區頂，起右腳勁射，被大衛馬素爾撲出，這是「三獅軍團」今仗首次中目標埋門。

英格蘭正選陣容：4-3-3

門將：比克福特 後衛：列斯占士、史東斯、泰朗明斯、勞基梳爾 中場：迪格蘭賴斯、加雲菲臘斯、美臣蒙特 前鋒：菲爾科頓、哈利卡尼、史達寧

蘇格蘭正選陣容：3-5-2

門將：大衛馬素爾 後衛：麥湯米尼、格蘭漢尼、基蘭泰亞尼 中場：奧當納、約翰麥甘尼、比利基莫亞、卡林麥基哥、安德魯羅拔臣 前鋒：賴登戴基斯、查阿當斯

編輯精選歐國盃首輪最佳陣容（4-3-3）：

+ 5 + 5 + 5

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24路大軍名單（按圖放大）：

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：