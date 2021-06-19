歐國盃　不斷更新｜英格蘭深夜3點大戰蘇格蘭　即睇兩軍正選陣容

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-19 02:34

歐洲國家盃D組重頭大戰，英格蘭會在溫布萊球場大戰蘇格蘭。

【英格蘭正選11人（按圖放大）】

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比起首輪贏克羅地亞1：0，英格蘭今場作出兩個變動，換了一對左右閘，基爾獲加及捷比亞失去正選，改由列斯占士及勞基梳爾擔正，而其他位置就跟上場一樣，史達寧、菲爾拜頓與哈利卡尼合作攻堅。哈利馬古尼及查頓辛苦已經傷癒，先列後備。

英格蘭領隊修夫基賽前講到換閘位的原因，他說：「我覺得他們（占士及梳爾）的用波技術對今場比賽非常重要。我們很滿意上場一對閘位的表現，但我們閘位的板凳深度真的很強大。」

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上仗不敵捷克的蘇格蘭就大變陣，正選換了4名球員，車路士小將比利基莫亞獲委以重任，與卡林麥基哥及約翰麥甘尼鎮守中場，曼聯的麥湯米尼相信會退後一格，擔任中堅，跟格蘭漢尼及傷癒復出的基蘭泰亞尼扼守防線。鋒線上，修咸頓的查阿當斯正選披甲，與賴登戴基斯拍住攻堅。

英格蘭正選陣容：4-3-3

門將：比克福特 後衛：列斯占士、史東斯、泰朗明斯、勞基梳爾 中場：迪格蘭賴斯、加雲菲臘斯、美臣蒙特 前鋒：菲爾科頓、哈利卡尼、史達寧

蘇格蘭正選陣容：3-5-2

門將：大衛馬素爾 後衛：麥湯米尼、格蘭漢尼、基蘭泰亞尼 中場：奧當納、約翰麥甘尼、比利基莫亞、卡林麥基哥、安德魯羅拔臣 前鋒：賴登戴基斯、查阿當斯

編輯精選歐國盃首輪最佳陣容（4-3-3）：

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【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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24路大軍名單（按圖放大）：

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：