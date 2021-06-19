歐國盃｜20歲蘇格蘭小將基莫亞一戰成名　首次國際賽正選閃耀中場

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-19 06:38

蘇格蘭在歐國盃D組分組賽作客實力較強的英格蘭，20歲車路士小將比利基莫亞獲委以重任，首次在國家隊踢正選。他在中場表現八面玲瓏，防守落力滿場飛，傳球冷靜又穩健，跟英格蘭的迪格蘭賴斯及美臣蒙特比較也毫不遜色。基莫亞賽後更當選最佳球員，但對於他而言，首次正選獲最佳球員並非新鮮事。

蘇格蘭這場對英格蘭大變陣，領隊奇勒將麥湯米尼移後踢中堅，起用20歲的基莫亞踢正選防中。在這場全球關注的英蘇大戰，基莫亞首次為蘇格蘭正選披甲，但他沒有腳仔軟，也沒有怯場，踢得像一位經驗豐富的國腳。

【20歲基莫亞今場精彩時刻】

+ 6 + 6 + 6

更詳盡戰情：英格蘭啞火史東斯頭槌中柱 蘇格蘭部署得宜踢出精彩一戰

面對賴斯、蒙特及加雲菲臘斯的英格蘭中場，基莫亞毫無懼色，上半場傳球百發百中，20次傳送都找到隊友。總計全場，他44次傳球，40次成功，傳球成功率都逾9成。雖然基莫亞沒有踢足全場，到76分鐘就被換走，但他仍然是今場成功傳球次數最多的蘇格蘭球員。

Billy Gilmour made more recoveries than any other player and completed more passes than any other #SCO player during his time on the pitch:



44 passes attempted

40 passes completed

8 ball recoveries

2 tackles made



A classy full debut for the 20-year-old. 👏 pic.twitter.com/2u8VeWsWLq — Squawka Football (@Squawka) June 18, 2021

基莫亞今場8次為球隊搶回控球權，2次搶截，在中場總是見到他的身影。荷蘭國腳雲安荷特賽後在Twitter留言，大讚基莫亞就像尼高路簡迪。

Fair play Scotland, them tribal games hit different. Billy Gilmour was basically Ngolo Kante 👏🏽 — Patrick van Aanholt (@pvanaanholt) June 18, 2021

當蘇格蘭最終以0：0踢和英格蘭後，基莫亞再收大禮，獲賽會頒發最佳球員獎項。巧合的是，基莫亞為車路士首次英格蘭足總盃正選對利物浦，以及首次英超正選對愛華頓，皆被選為比賽的最佳球員。

基莫亞透露，蘇格蘭在最後一次球隊會議才定出正選，他說：「比賽前，只有我父母知道我會踢正選，我在隊巴上傳短訊給他們。」

對於今場比賽，他續說：「我們做好計劃去迎接這場比賽，之後按計劃行事，結果我們做得不錯。我一直都準備就緒，與球隊訓練，所有隊友都幫助我融入。可以正選對英格蘭，我感到十分光榮，最後我們踢得那樣好，我的感覺就更好。」

Billy Gilmour has now been named Man of that Match on his first FA Cup start, his first Premier League start and his first international start. #SCO



This kid is special. 🤩 pic.twitter.com/EBnHILhblc — Squawka Football (@Squawka) June 18, 2021

【基莫亞逢首度正選就有MVP？！】

「他與眾不同，在比賽前的下午，我在酒店跟他談過，看看他今日如何。我從身上感覺到，他對今場比賽充滿信心。」蘇格蘭隊長安德魯羅拔臣賽後說：「我相信，他未來代表蘇格蘭披甲的次數，只在乎於他想幫蘇格蘭上陣幾多次。他的前途無限，現在都已經踢得很不錯了。」

基莫亞今仗還創下紀錄，以20歲7日成為蘇格蘭史上最年輕在大賽踢正選的球員。中場卡林麥基哥說：「他太優秀了！以這個年齡的小伙子，來到這種大場面，他敢於用波，而且踢得很自在，他對比賽的了解及智慧都殊絕於人。我肯定他的未來會更加強大。」

蘇格蘭領隊奇勒說：「我們安排他踢正選前，就已經知道他的能力，只是等待一次機會。今場是一場重要的比賽，他把握了這個機會，但沒有人對他的表現感到驚訝，至少我們隊內的人不會覺得。」

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24路大軍名單（按圖放大）：

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