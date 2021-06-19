游泳熱話｜池邊跳出真我　何詩蓓校友東奧選拔賽熱舞贏盡網民心

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-19 18:23

游泳選手下水前，多會伸手踢腳熱身。這位選手，熱身運動相當激烈，而且有意外收穫。 美國泳隊東奧選拔賽舉行期間，一名女泳手的泳邊熱舞片段，廣為流傳。聞歌起舞惹人關注，有眼利的網民與fans憑舞「估歌仔」，一看便知是韓國著名女團TWICE的歌曲，大讚泳手「識貨」。

美國泳隊東奧選拔賽中，舒密芝（Sierra Schmidt）下水前的舉動，成為焦點。這位23歲女泳手在美國泳壇綽號「Dancing Queen」，有芭蕾舞底子，10歲起習泳後已習慣在比賽前「跳番Part」。

舒密芝就讀密歇根大學，與港隊代表何詩蓓，份屬校友。（Getty Images）

今回美國東奧選拔賽，舒密芝繼續跳舞。當對手在池邊好整以暇，沉澱思緒，舒密芝已經頭戴耳機，揈手揈腳。有觀眾拍下影片，舒密芝在池邊行前溜後，起舞超過40秒，跳到其他對手陸續「埋位」，她終於跳完，放下耳機。

All I want is to know what song is playing in Sierra Schmidt’s headphones pic.twitter.com/fLzfvMrxyL — Laine Higgins (@lainehiggins17) June 17, 2021

影片放上網供大家觀賞。外界每次觀看舒密芝的池邊跳舞片，一大樂趣是從舞步猜想她聽什麼歌曲。這一次對於TWICE的擁躉，實在太容易，輕鬆看出舒密芝聽的是《Cheer Up》及《Likey》。影片在短短兩天已有超過廿萬點擊率，更為舒密芝的twitter增加不少跟隨者，有網民支持她出戰東京奧運，在奧運賽場上大跳TWICE的舞步。

韓國女子組合TWICE，擁躉遍佈全世界。（影片截圖）

舒密芝受訪時解釋人人各有自己的熱身方式，她的方法就是跳舞。舒密芝主要參戰中長距離自由泳，在400、800及1500米項目名列全美前十。

舒密芝的舞台，就在泳池。（Getty Images）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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