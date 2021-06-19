歐國盃｜德葡大戰免費直播　德國原陣出擊主場惡鬥葡萄牙

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歐洲國家盃F組重頭大戰，不容再失的德國主場硬撼葡萄牙，兩軍與上場派出相同的正選陣容，湯馬士梅拿帶領基拿比及夏維斯，迎戰由C朗拿度及般奴費南迪斯領軍的葡萄牙。

C朗拿度正選登場，領軍作客鬥德國。（路透社）

德國正選陣容：3-4-3

門將：紐亞

後衛：馬菲亞斯真達、曉姆斯、魯迪格

中場：甘美治、根度簡、卻奧斯、魯賓高辛斯

前鋒：夏維斯、基拿比、湯馬士梅拿

德國正選11人：

+5
+5
+5

葡萄牙正選陣容：4-5-1

門將：魯爾柏迪斯奧

後衛：尼爾遜施美度、魯賓戴亞斯、比比、拉菲爾古里路

中場：貝拿度施華﹑威廉卡維奴﹑般奴費南迪斯﹑丹尼路彭利拿﹑迪亞高祖達

前鋒：C朗拿度

葡萄牙正選11人：

+5
+5
+5

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