歐國盃｜德葡大戰免費直播　德國原陣出擊主場惡鬥葡萄牙

撰文：趙子晉
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歐洲國家盃F組重頭大戰，不容再失的德國主場硬撼葡萄牙，兩軍與上場派出相同的正選陣容，湯馬士梅拿帶領基拿比及夏維斯，迎戰由C朗拿度及般奴費南迪斯領軍的葡萄牙。
C朗拿度正選登場，領軍作客鬥德國。（路透社）
德國正選陣容：3-4-3
門將：紐亞
後衛：馬菲亞斯真達、曉姆斯、魯迪格
中場：甘美治、根度簡、卻奧斯、魯賓高辛斯
前鋒：夏維斯、基拿比、湯馬士梅拿
德國正選11人：
+5
+5
+5
葡萄牙正選陣容：4-5-1
門將：魯爾柏迪斯奧
後衛：尼爾遜施美度、魯賓戴亞斯、比比、拉菲爾古里路
中場：貝拿度施華﹑威廉卡維奴﹑般奴費南迪斯﹑丹尼路彭利拿﹑迪亞高祖達
前鋒：C朗拿度
葡萄牙正選11人：
+5
+5
+5
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