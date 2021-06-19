歐國盃｜C朗反擊先開紀錄　德國4分鐘連下兩城半場反超前葡萄牙

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-20 01:31

歐洲國家盃F組重頭大戰，不容再失的德國主場硬撼葡萄牙，兩軍與上場派出相同的正選陣容，湯馬士梅拿帶領基拿比及夏維斯，迎戰由C朗拿度及般奴費南迪斯領軍的葡萄牙。

萬眾矚目的「德葡大戰」緊接上演，倘若德國今仗主場再度失利，出線形勢將會十分險峻。兩軍罕有地派出與上仗完全相同的陣容，德國繼續由紐亞﹑曉姆斯及湯馬士梅拿領軍出戰；葡萄牙方面，由C朗拿度前線領銜，配合般奴費南迪斯及祖達等人攻堅。

C朗拿度正選登場，領軍作客鬥德國。（路透社）

全力爭勝的德國踢得主動，德國開賽早段已攻破對手大門，甘美治右路傳中，伏兵遠柱的魯賓高辛斯（Robin Gosens）飛身起腳破網，可惜中路的基拿比入楔時越位在先「食詐糊」。

德國狂攻未能打開缺口，先開紀錄的一隊卻是捱打的葡萄牙，貝拿度施華睇到定長傳予迪亞高祖達，在紐亞面前心口一控再橫傳，「大佬」C朗門前完成最容易的任務，將皮球送入空門，開賽15分鐘先拔頭籌，攻入今屆第3個入球。

祖亞高祖達橫傳予C朗完成最簡單的任務，助葡萄牙先開紀錄。（路透社）

德國的甘美治右路傳中，今仗十分活躍的高辛斯第一時間窩利抽中，夏維斯搶點撞射省中魯賓戴亞斯烏龍球入網，35分鐘追成平手。葡萄牙防線面對德國的邊路側擊似乎「無符」，梅拿左路傳中，入楔的夏維斯門前踢橫，甘美治底線前傳中，情急解圍的拉菲爾古里路（Raphael Guerreiro）擺烏龍，德國隊4分鐘內連下兩城反超前。

夏維斯連環入楔，德國兩個入球也與他有關。（路透社）

葡萄牙半場休息後，以連拿度辛捷士（Renato Sanches）取代貝拿度施華，但似乎未有針對部署防守德國的邊路側擊。換邊初段，高辛斯再一次在左路無人看管，地波傳中由夏維斯撞射入網，德國51分鐘擴大領先紀錄至3：1。

夏維斯下半場初段門前撞射入網，終於攻入今仗首球。（路透社）

上半場「食詐糊」的高辛斯，下半場終有斬獲，接應甘美治的傳中頭槌破網，德國隊在60分鐘遙遙領先至4：1，這名阿特蘭大左翼衛及後被調離場，接受主場球迷的掌聲。

德國正選陣容：3-4-3

門將：紐亞 後衛：馬菲亞斯真達、曉姆斯、魯迪格 中場：甘美治、根度簡、卻奧斯、魯賓高辛斯 前鋒：夏維斯、基拿比、湯馬士梅拿

德國正選11人：

+ 5 + 5 + 5

葡萄牙正選陣容：4-5-1

門將：魯爾柏迪斯奧 後衛：尼爾遜施美度、魯賓戴亞斯、比比、拉菲爾古里路 中場：貝拿度施華﹑威廉卡維奴﹑般奴費南迪斯﹑丹尼路彭利拿﹑迪亞高祖達 前鋒：C朗拿度

葡萄牙正選11人：

+ 5 + 5 + 5

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24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：