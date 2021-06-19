歐國盃｜法國上半場久攻不下　匈牙利補時階段反擊得手意外領先

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-19 22:20

歐洲國家盃周六頭場，法國強陣出擊作客匈牙利，基利安麥巴比﹑賓施馬及普巴等主力悉數正選披甲，力爭分組賽兩連勝，提早確保出線資格。

法國上場憑一個烏龍球擊敗德國，今仗造訪匈牙利，在座無虛席的普斯卡斯球場出戰，力爭再勝一場提早晉級。法國主教練迪甘斯與上仗僅作出一個調動，以盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）正選登場，前線續以麥巴比﹑賓施馬及基沙文合作攻堅。

普巴在中場繼續夥拍尼高路簡迪，強陣襲匈牙利。（路透社）

+ 2 + 2 + 2

法國開賽初段已經主導戰局，賓施馬14分鐘禁區外放冷箭，古拉施斯撲出不遠，基沙文近門補射再被這名匈牙利門將救出。迪治尼左路傳中，麥巴比頭槌攻門僅僅柱邊出界。戰至中段，法國再有開紀錄的黃金機會，麥巴比禁區內後踭回傳予後上無人看管的賓施馬，可惜撞射未能命中目標。

麥巴比上半場不乏機會，可惜遲遲未能為法國打開缺口。（Getty Images）

匈牙利整個上半場捱打，法國卻久攻不下，主隊一次簡單直接反擊得手，阿迪拿費奧拿（Attila Fiola）以速度力壓華拉尼殺入禁區，再射近柱破網，匈牙利於補時2分鐘意外領先法國一球。

法國上半場久攻不下，卻被匈牙利的阿迪拿費奧拿一次反擊建功開紀錄。（Getty Images）

意外落後的法國換邊後隨即反撲，及後換出拉比奧特，以攻力較強的奧士文尼迪比利入替，力爭盡早收復失地。這名巴塞翼鋒入替即有威脅，右路突破擺過對手守衛後勁射中柱。

匈牙利正選陣容：3-5-2

門將：古拉施斯 後衛：安達博卡﹑韋利柯賓﹑艾迪拿施沙拉爾 中場：路斯尼高﹑基連希士拿﹑阿當拿基﹑安達斯舒哈化﹑阿迪拿費奧拿 前鋒：施沙拉爾﹑路蘭沙拉爾

法國正選陣容：4-3-3

門將：洛里斯 後衛：班捷文柏華特﹑派斯奴甘佩比、華拉尼、盧卡斯迪治尼 中場：拉比奧特、尼高路簡迪、保羅普巴 前鋒：基沙文、賓施馬、基利安麥巴比

歐國盃A至F組介紹：

歐國盃A組｜ViuTV免費直播兩場首輪分組賽 意大利回歸大賽抽好籤

歐國盃B組｜比利時最強但一位置存隱憂 初哥芬蘭以守為攻鬥群雄

歐國盃C組｜荷蘭後防失擎天柱 北馬其頓首戰大賽不容忽視

歐國盃D組｜英格蘭爭冠有大半主場之利 與同組球隊甚有淵源

歐國盃E組｜西班牙受肺炎陰霾籠罩 利雲度夫斯基繼續單天保至尊

歐國盃F組｜上屆冠亞軍齊陷死亡之組 法德葡三熱門為出線爭崩頭

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：