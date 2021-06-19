歐國盃｜法國強陣襲匈牙利　麥巴比賓施馬領銜力爭提早出線

即時體育
撰文：
最後更新日期：

歐洲國家盃周六頭場，法國強陣出擊作客匈牙利，基利安麥巴比﹑賓施馬及普巴等主力悉數正選披甲，力爭分組賽兩連勝，提早確保出線資格。

普巴在中場繼續夥拍尼高路簡迪，強陣襲匈牙利。（路透社）

匈牙利正選陣容：3-5-2

門將：古拉施斯

後衛：安達博卡﹑韋利柯賓﹑艾迪拿施沙拉爾

中場：路斯尼高﹑基連希士拿﹑阿當拿基﹑安達斯舒哈化﹑阿迪拿費奧拿

前鋒：施沙拉爾﹑路蘭沙拉爾

法國正選陣容：4-3-3

門將：洛里斯

後衛：班捷文柏華特﹑派斯奴甘佩比、華拉尼、盧卡斯迪治尼

中場：拉比奧特、尼高路簡迪、保羅普巴

前鋒：基沙文、賓施馬、基利安麥巴比

歐國盃A至F組介紹：

歐國盃A組｜ViuTV免費直播兩場首輪分組賽　意大利回歸大賽抽好籤

歐國盃B組｜比利時最強但一位置存隱憂　初哥芬蘭以守為攻鬥群雄

歐國盃C組｜荷蘭後防失擎天柱　北馬其頓首戰大賽不容忽視

歐國盃D組｜英格蘭爭冠有大半主場之利　與同組球隊甚有淵源

歐國盃E組｜西班牙受肺炎陰霾籠罩　利雲度夫斯基繼續單天保至尊

歐國盃F組｜上屆冠亞軍齊陷死亡之組　法德葡三熱門為出線爭崩頭

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄　附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+18
+18
+18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

+18
+18
+18
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。