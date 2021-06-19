歐國盃｜法國強陣襲匈牙利　麥巴比賓施馬領銜力爭提早出線

撰文：趙子晉
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歐洲國家盃周六頭場，法國強陣出擊作客匈牙利，基利安麥巴比﹑賓施馬及普巴等主力悉數正選披甲，力爭分組賽兩連勝，提早確保出線資格。
普巴在中場繼續夥拍尼高路簡迪，強陣襲匈牙利。（路透社）
匈牙利正選陣容：3-5-2
門將：古拉施斯
後衛：安達博卡﹑韋利柯賓﹑艾迪拿施沙拉爾
中場：路斯尼高﹑基連希士拿﹑阿當拿基﹑安達斯舒哈化﹑阿迪拿費奧拿
前鋒：施沙拉爾﹑路蘭沙拉爾
法國正選陣容：4-3-3
門將：洛里斯
後衛：班捷文柏華特﹑派斯奴甘佩比、華拉尼、盧卡斯迪治尼
中場：拉比奧特、尼高路簡迪、保羅普巴
前鋒：基沙文、賓施馬、基利安麥巴比
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