歐國盃｜西班牙波蘭力爭打開勝利之門　莫拉達利雲哥同場較量

撰文：趙子晉
最後更新日期：
歐洲國家盃次輪分組賽壓軸一戰，西班牙主場面對波蘭，兩軍力爭今屆首場勝仗，上仗連番失機的莫拉達繼續獲得安歷基的信任，正選攻堅，與波蘭神鋒利雲度夫斯基同場較量。
西班牙今仗有新冠肺炎康復的隊長布斯基斯回歸。（Getty Images）
西班牙正選陣容：4-3-3
門將：烏尼西蒙
後衛：馬高斯洛蘭迪﹑拿樸迪﹑柏奧托利斯﹑佐迪艾巴
中場：佐治高基﹑洛迪卡斯簡迪﹑柏迪
前鋒：謝拉特摩蘭奴﹑艾華路莫拉達﹑丹尼爾奧莫
波蘭正選陣容：3-4-3
門將：施捷斯尼
後衛：比列薩尼斯基﹑基歷克﹑碧拿歷克
中場：祖斯維克﹑積及莫達﹑基列治﹑普查斯
前鋒：卡路施維達斯基﹑利雲度夫斯基﹑施連斯基
歐國盃A至F組介紹：
歐國盃A組｜ViuTV免費直播兩場首輪分組賽 意大利回歸大賽抽好籤
歐國盃B組｜比利時最強但一位置存隱憂 初哥芬蘭以守為攻鬥群雄
歐國盃E組｜西班牙受肺炎陰霾籠罩 利雲度夫斯基繼續單天保至尊
歐國盃F組｜上屆冠亞軍齊陷死亡之組 法德葡三熱門為出線爭崩頭
【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】
歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）
歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼
24路大軍名單（按圖放大）：
+18
+18
+18
每隊預計最佳陣容（按圖放大）：
+18
+18
+18