歐國盃｜西班牙波蘭力爭打開勝利之門　莫拉達利雲哥同場較量

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歐洲國家盃次輪分組賽壓軸一戰，西班牙主場面對波蘭，兩軍力爭今屆首場勝仗，上仗連番失機的莫拉達繼續獲得安歷基的信任，正選攻堅，與波蘭神鋒利雲度夫斯基同場較量。

西班牙今仗有新冠肺炎康復的隊長布斯基斯回歸。（Getty Images）

西班牙正選陣容：4-3-3

門將：烏尼西蒙

後衛：馬高斯洛蘭迪﹑拿樸迪﹑柏奧托利斯﹑佐迪艾巴

中場：佐治高基﹑洛迪卡斯簡迪﹑柏迪

前鋒：謝拉特摩蘭奴﹑艾華路莫拉達﹑丹尼爾奧莫

波蘭正選陣容：3-4-3

門將：施捷斯尼

後衛：比列薩尼斯基﹑基歷克﹑碧拿歷克

中場：祖斯維克﹑積及莫達﹑基列治﹑普查斯

前鋒：卡路施維達斯基﹑利雲度夫斯基﹑施連斯基

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