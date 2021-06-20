歐國盃｜西班牙12碼宴客錯失贏波良機　兩軍射手大戰平分秋色

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-20 05:30

歐洲國家盃次輪分組賽壓軸一戰，西班牙主場面對波蘭，兩軍力爭今屆首場勝仗，莫拉達及利雲度夫斯基兩大射手同場較量。 莫拉達不負眾望，上半場的「詐糊」因VAR失而復得，攻入西班牙今屆首個入球。波蘭神鋒利雲度夫斯基下半場還以顏色，換邊初段頭槌建功。西班牙及後博得12碼，可惜謝拉特摩蘭奴主射宴客，結果西班牙與波蘭以1：1握手言和。

西班牙上仗佔盡上風卻未能打開勝利之門，今仗主場迎戰波蘭，隊長布斯基斯新冠肺炎病癒，今仗在後備席隨時侯命。主帥安歷基今仗作出一個調動，以謝拉特摩蘭奴取代費倫托利斯，配合莫拉達在前線攻堅。

西班牙今仗有新冠肺炎康復的隊長布斯基斯回歸。（Getty Images）

波蘭早段由基列治（Mateusz Klich）一記冷箭，向西班牙施下馬威。「狂牛兵團」站穩陣腳後，逐漸向波蘭施壓。正選上陣的謝拉特摩蘭奴在右路甚為活躍，多次突破製造不少威脅，戰至中段右路交出致命傳送，莫拉達入楔近射建功，旁證先舉旗示意越位，及後VAR確認莫拉達沒有越位，終於攻入西班牙今屆首個入球，隨即與安歷基相擁慶祝。

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莫拉達建功，隨即與主帥安歷基慶祝。（路透社）

兩大射手對碰，莫拉達先建一功，波蘭神鋒利雲度夫斯基亦有機會，卡路施維達斯基（Karol Swiderski）一扣一射中柱彈出，「利雲哥」一控再勁射，卻正中門將烏尼西蒙身體擋出，西班牙領先一球返回更衣室。

利雲度夫斯基近門補射，卻正中西蒙的身體。（Getty Images）

作為波蘭神鋒，利雲度夫斯基豈可讓莫拉達專美，接應祖斯維克（Kamil Jozwiak）傳中，力壓拿樸迪頭槌建功，54分鐘扳成1：1平手，同時在射手大戰追平，亦是連續3屆歐國盃有進賬。

利雲度夫斯基頭槌建功，助波蘭下半場初段追平。（路透社）

不過，波蘭的積及莫達（Jakub Moder）立即在禁區內犯下天條，踩中謝拉特摩蘭奴，球證翻查VAR後吹罰12碼，這名效力維拉利爾的前鋒親自操刀，卻一射中柱彈出，今屆賽事再度出現12碼宴客，莫拉達後上隨即補射，可惜「撻Q」射斜，兩軍維持1：1的戰果。

莫拉達戰至末段仍有機會，後備入替的沙拉比亞心口輕輕橫傳，莫拉達衝前起腳之際，與祖雲達斯隊友施捷斯尼「炒埋一碟」，未能再取入球，末段被奧耶沙巴爾入替。

謝拉特摩蘭奴12碼宴客，補射的莫拉達同樣射斜。（路透社）

本屆賽事12碼，失多入少（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

西班牙與波蘭以1：1握手言和，E組的出線形勢依然充滿變數，西班牙以兩分排第3；波蘭則以1分敬陪末席，但依然有望爭取晉級。

歐國盃E組形勢十分混亂。（網上截圖）

西班牙正選陣容：4-3-3

門將：烏尼西蒙 後衛：馬高斯洛蘭迪﹑拿樸迪﹑柏奧托利斯﹑佐迪艾巴 中場：佐治高基﹑洛迪卡斯簡迪﹑柏迪 前鋒：謝拉特摩蘭奴﹑艾華路莫拉達﹑丹尼爾奧莫

波蘭正選陣容：3-4-3

門將：施捷斯尼 後衛：比列薩尼斯基﹑基歷克﹑碧拿歷克 中場：祖斯維克﹑積及莫達﹑基列治﹑普查斯 前鋒：卡路施維達斯基﹑利雲度夫斯基﹑施連斯基

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24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：