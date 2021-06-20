歐國盃｜高辛斯八面玲瓏獲選MVP　極佳表現抹走與C朗的不堪往事

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-20 06:50

歐洲國家盃焦點的「德葡大戰」，德國以4：2反勝葡萄牙，隊中左翼衛魯賓高辛斯居功至偉，今仗貢獻一個入球及兩個助攻，還有一個「詐糊」入球，賽後獲選今仗最佳球員，實至名歸。 這名效力阿特蘭大的翼衛，曾與C朗在意甲賽場交手，他更曾經慘吃檸檬，如今在場上以表現回敬C朗。

德國左翼衛魯賓高辛斯（Robin Gosens）在「德葡大戰」中，踢出身價波，面對弱不禁風的葡萄牙邊路防守，高辛斯在左路予取予攜，早段切入曾經將皮球射入網內，可惜隊友基拿比越位在先。

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高辛斯（左）飛身撞射入網，可惜基拿比越位在先，入球無效。（Getty Images）

這名阿特蘭大的守將機會不止一次，上半場中段一記勁度十足的傳中，造就魯賓戴亞斯的烏龍球，下半場再度橫傳予夏維斯門前撞射破網。除了兩個助攻外，下半場中段接應甘美治的傳中，伏兵遠柱頭槌破網，兩傳一射助德國反勝葡萄牙，同時交出亮眼數據，3次起腳全數中目標，6次引球進入對方禁區，而高辛斯賽後獲選今仗最佳球員。

德葡大戰互演入球騷 C朗開紀錄難救防線漏洞被逆轉

魯賓高辛斯交出兩傳一射，成為德國的反勝英雄。（Getty Images）

魯賓高辛斯去季在意甲表現搶鏡，貢獻11個入球及6個助攻，力證出擊能力。這名26歲的德國翼衛去年9月才首次代表國家隊上陣，今仗只是他第9頂「喼帽」，高辛斯今仗亦攻入代表國家隊在正式賽事的首球。

高辛斯表現八面玲瓏，同時成為贏波功臣，心情當然興奮，「這是難忘的一個晚上，我們擊敗了一支強隊，同時對晉級形勢有莫大的幫助。我在今仗攻入國家隊首個正式入球，亦交出助攻，我對自己的表現感到十分自豪。」

上半場食詐糊的哥辛斯，下半場終有斬獲，攻入國家隊首個正式賽事入球。（Getty Images）

高辛斯與C朗拿度的尷尬往事

魯賓高辛斯與C朗拿度算得上是老對手，二人早已在意甲賽場碰面，更曾令高辛斯留下尷尬一幕。這名阿特蘭大翼衛早前推出個人自傳，並談及他與C朗的一件往事，他曾經在賽後要求向C朗交換球衣，但C朗的眼光沒有望向高辛斯，並斷然說出「不了」。「慘食檸檬」，高辛斯坦言宜得「搵窿捐」，立即逃離這種尷尬感，更生怕有其他目擊者見證這一幕。

被對手看不起，在場上以真正的實力擊敗對方，必定是最好的反擊方法。高辛斯如今做到了，賽後淡淡地說：「我沒有要求他交換球衣，我只想好好慶祝今場勝仗。」贏波此刻無價，能否拿到C朗球衣還重要嗎？

高辛斯與C朗曾經意甲賽場碰頭，如今在歐國盃中再度交手。（Getty Images）

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